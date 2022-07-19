В Красноярске ремонтируют три дороги и четыре моста

В Красноярске в этом сезоне по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 8 объектов. Сейчас рабочие зашли на 7 из них.

В настоящее время работы идут на улицах Пограничников, Абытаевская, Красной Армии, путепроводе на улице Мичурина через проспект имени газеты «Красноярский рабочий», трех мостах чере Качу: на Брянской, 140, Брянской, 280а и в районе дома № 39 на улице Перенсона.

Сейчас практически готова улица Пограничников. Там остается установить дорожные знаки и нанести разметку. Объект будет сдан до конца июля. На Красной Армии и прилегающих участках завершили ремонт по улице Обороны, на Дзержинского укладывают брусчатку, а от Горького до Декабристов ремонтируют лестницы. От Горького до пер. Ряузовского и от Обороны до Красной Армии готовят дорожное основание, устанавливают бортовой камень и монтируют освещение.

Ремонт улицы Абытаевская начался в июне. Объект должны сдать к середине октября. В этом месяце рабочие зашли еще на четыре моста: три переправы через Качу и одна на улице Мичурина. Пока там убирают старый асфальт, разбирают бетонные основания плит.

В этом сезоне отремонтируют и улицу Волжская от Мичурина до Аральской. К работам пока не приступали. Сейчас ищут подрядчика через сайт госзакупки.