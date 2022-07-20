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За санкционные месяцы в Красноярском крае закрылось 1,4 тыс. компаний

За санкционные месяцы в Красноярском крае закрылось 1,4 тыс. компаний
Иллюстрация: ural.org

С марта по июнь 2022 года, когда в отношении России начали действовать санкции Запада, в Красноярском крае закрылось 1390 коммерческих предприятий.

#СВОЕ ДЕЛО
Такую статистику публикует аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС. 
 
Количество регистраций в регионе новых компаний за этот же период составило 964, то есть 70% относительно числа закрытых. Лидером среди регионов Сибири по количеству закрытых компаний стала Новосибирская область – здесь работу прекратили 2,6 тыс. организаций, а открылось – 1,6 тыс. В целом по Сибири с марта по июнь закрылось более 9,4 тыс. коммерческих предприятий, а зарегистрировано – 5,9 тыс. 
 
В России за этот же период закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество регистраций новых компаний практически не изменилось и составило 78,6 тыс. - 69% относительно числа закрытых. 
Автор: Петр Савельев
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