За санкционные месяцы в Красноярском крае закрылось 1,4 тыс. компаний

С марта по июнь 2022 года, когда в отношении России начали действовать санкции Запада, в Красноярском крае закрылось 1390 коммерческих предприятий.

Такую статистику публикует аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании данных ФНС.

Количество регистраций в регионе новых компаний за этот же период составило 964, то есть 70% относительно числа закрытых. Лидером среди регионов Сибири по количеству закрытых компаний стала Новосибирская область – здесь работу прекратили 2,6 тыс. организаций, а открылось – 1,6 тыс. В целом по Сибири с марта по июнь закрылось более 9,4 тыс. коммерческих предприятий, а зарегистрировано – 5,9 тыс.

В России за этот же период закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество регистраций новых компаний практически не изменилось и составило 78,6 тыс. - 69% относительно числа закрытых.