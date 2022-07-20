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Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал ЖК «Цветной бульвар»

Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал ЖК «Цветной бульвар»
Иллюстрация: Уралсиб

Банк Уралсиб в Новосибирске аккредитовал ЖК «Цветной бульвар», расположенный по адресу: г Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53, блок-секция 1,2.

#НОВОСТИ

Квартал «Цветной бульвар» возводится в Кировском районе на ул. Сибиряков-Гвардейцев, недалеко от ТЦ «Мега». В непосредственной близости от квартала находятся две лесные аллеи с дорожками для прогулок. В шаговой доступности расположены скверы и большой парк, школы, детские сады и крупные продуктовые гипермаркеты.

Приобрести квартиру в ЖК «Цветной бульвар» можно с использованием кредита Банка Уралсиб, в том числе по программе «Ипотека для семей с детьми» по фиксированной ставке в 5,69% годовых при сумме кредита до 6 млн. рублей. При сумме кредита от 6 до 7 млн рублей ставка составит 6% годовых. Первоначальный взнос - 15% от суммы кредита с возможностью использования материнского капитала.

Новосибирская территориальная дирекция Банка Уралсиб во 2 квартале 2022 года выдала более 100 млн рублей ипотечных кредитов.

«Банк Уралсиб активно развивает направление ипотечного кредитования, улучшает условия и кредитный процесс, обеспечивает рост аккредитованных строительных проектов, укрепляет отношения с участниками рынка недвижимости. Все это дает нам возможность формировать актуальные и выгодные предложения для наших клиентов», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

 

Автор: Александр Вознесенский
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