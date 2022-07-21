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В Красноярском крае создадут реестр проблемных объектов придорожного сервиса

В Красноярском крае создадут реестр проблемных объектов придорожного сервиса
Иллюстрация: пресс-служба краевого правительства

Такое поручение дал губернатор края Александр Усс. Накануне он побывал с инспекцией в южных районах, где оценил объекты придорожной инфраструктуры.

#НОВОСТИ
Глава региона осмотрел точки общественного питания и прилегающие к ним территории на федеральных трассах «Сибирь» и «Енисей». В их числе кафе в Емельяновском, Балахтинском и Новоселовском районах. По итогам инспекции Александр Усс поручил региональному минтрансу составить реестр проблемных придорожных объектов, на которых требуется навести порядок.
«Год назад была поставлена задача по улучшению придорожного сервиса на краевых и федеральных трассах, и сегодня я оценил ее исполнение. Уже появляются относительно обустроенные места, но в целом сделано гораздо меньше, чем хотелось бы», — высказал мнение губернатор.
Сейчас на территории края реконструируют 23 локации. Для этих объектов придорожного сервиса разработали варианты внешнего и внутреннего обновления, благоустройства и озеленения прилегающей территории, учли и необходимость создания безопасных переходно-скоростных полос.
Автор: Петр Савельев
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