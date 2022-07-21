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У двух министров Красноярского края появились новые заместители

Заседание краевого правительства
Заседание краевого правительства. Иллюстрация: пресс-служба краевого правительства

В правительстве Красноярского края произошли кадровые перестановки. Двум министрам назначили заместителей.

#НОВОСТИ
Так, заместителем министра социальной политики края стала Ольга Озерова. А на пост первого заместителя министра транспорта края назначен Ренат Даутханов, бывший заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.
 
Госслужащие будут работать на своих постах на условиях срочного трудового контракта. Он рассчитан на 3 года. Распоряжения о назначении 19 июля подписал первый заместитель губернатора края — председатель правительства края Юрий Лапшин.
Автор: Петр Савельев
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