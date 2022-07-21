Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.07
55,43
56,44
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярскому краю дадут 5 миллиардов рублей на ЖКХ

Красноярскому краю дадут 5 миллиардов рублей на ЖКХ
Иллюстрация: пресс-служба министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил региону льготные займы в размере 4,8 млрд рублей на реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

#НОВОСТИ
Одобрено 14 из 17 поданных регионом заявок на получение льготного финансирования. Займы под 3% годовых будут выделены сроком до 25 лет. Доля софинансирования со стороны фонда составит до 80%, оставшиеся 20% — средства ресурсоснабжающих компаний и муниципальных образований.
 
Проекты будут реализованы в Красноярске и Канске, а также в Мотыгинском районе. Расчетные сроки проведения работ — до конца 2023. В числе одобренных проектов — модернизация объектов теплоснабжения поселка Мотыгино. На объекте планируется заменить пять изношенных теплоисточников на автоматизированные блочно-модульные котельные на общую сумму 361 млн рублей. В результате на 31% сократятся затраты на электроэнергию и топливо, объемы выбросов  в окружающую среду — на 23%. 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Застройщик решил увековечить себя башнями на набережной и «Егоровским проездом»Застройщик решил увековечить себя башнями на набережной и «Егоровским проездом»
  • «Сибиряк» и «РусГидро» закрыли сделку по продаже гостиницы на Театральной площади«Сибиряк» и «РусГидро» закрыли сделку по продаже гостиницы на Театральной площади
  • В Красноярске состоялась презентация новой книги Татьяны АндреевойВ Красноярске состоялась презентация новой книги Татьяны Андреевой
  • СГК прокомментировала планы Владимира Егорова по освоению острова ПосадныйСГК прокомментировала планы Владимира Егорова по освоению острова Посадный
  • Строительство двух домов в Емельяновском районе признано незаконнымСтроительство двух домов в Емельяновском районе признано незаконным
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.