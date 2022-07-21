Красноярскому краю дадут 5 миллиардов рублей на ЖКХ

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил региону льготные займы в размере 4,8 млрд рублей на реализацию проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Одобрено 14 из 17 поданных регионом заявок на получение льготного финансирования. Займы под 3% годовых будут выделены сроком до 25 лет. Доля софинансирования со стороны фонда составит до 80%, оставшиеся 20% — средства ресурсоснабжающих компаний и муниципальных образований.

Проекты будут реализованы в Красноярске и Канске, а также в Мотыгинском районе. Расчетные сроки проведения работ — до конца 2023. В числе одобренных проектов — модернизация объектов теплоснабжения поселка Мотыгино. На объекте планируется заменить пять изношенных теплоисточников на автоматизированные блочно-модульные котельные на общую сумму 361 млн рублей. В результате на 31% сократятся затраты на электроэнергию и топливо, объемы выбросов в окружающую среду — на 23%.