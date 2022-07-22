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В Красноярске состоялся воркшоп «Как не надо продвигать проект в интернете»

В Красноярске состоялся воркшоп «Как не надо продвигать проект в интернете»
Иллюстрация: Alente

Более 40 гостей — владельцев бизнеса, директоров и руководителей, менеджеров и маркетологов — приняли участие в мероприятии, организованном красноярскими компаниями-лидерами в своих нишах.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЛАЙФХАКИ

Мероприятие организовали красноярские компании-лидеры в своих нишах — digital-агентство Alente и CRM-интегратор «Бизнес Системы». Их руководители рассказали красноярским бизнесменам про факапы малого и среднего бизнеса.

Почему речь зашла про факапы? Потому что все мы знаем пословицу о том, что дураки учатся на собственных ошибках, а умные на чужих. Поэтому мы решили рассказать вам о часто совершаемых ошибках компаний, чтобы вы могли на них поучиться и сэкономить свои деньги», — с этого начал свое выступление Алексей Демешко, директор Alente.

Формат воркшопа подразумевает большой уклон на практику, кейсы. За два часа слушатели услышали про ошибки бизнесменов, которые стоили им миллионы рублей упущенной прибыли.

Так как встреча подобного формата была организована впервые, хотелось осветить как можно больше информации — говорили про утраченные домены, важность надежного хостинга, ошибки в учете сервисов, «грабли» при внедрении CRM, про волшебные таблетки, которые так жаждут многие руководители, и многое другое.

Один из основных факапов — думать, что сотрудники будут рады внедрению CRM-системы. Нет, не будут.  Вы должны понимать одну простую истину: если вы внедряете систему, вы принесете им (сотрудникам) новые процессы, которых до этого не было в компании», — рассказал Иван Санников, директор компании «Бизнес Системы».

В Красноярске состоялся воркшоп «Как не надо продвигать проект в интернете» 1

Так почему же стоило присутствовать и на данной встрече? Все просто — участники получили кучу полезной прикладной информации.

А почему можно доверять опыту спикеров? Alente уже 13 лет занимается продвижением бизнеса по всей России. «Бизнес Системы» внедряет «Битрикс 24» на протяжении пяти лет и входят в ТОП-10 партнеров «Битрикс 24». То есть спикеры делились огромной экспертизой на конкретных примерах.

Автор: Петр Савельев
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