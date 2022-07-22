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Центр Красноярска на сутки останется без холодной воды

Центр Красноярска на сутки останется без холодной воды
Иллюстрация: 40a.media

Запастись водой рекомендуют жителям Покровки, части Советского, Центрального и Железнодорожного районов.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Сегодня, 22 июля, в 23:00 часа начнутся ремонтные работы на водопроводных сетях в центре Красноярска. Для на замены дефектного участка магистрального трубопровода от водозабора острова Посадного на сутки до 23:00 часов 23 июля будет локально ограничена подача холодной воды в части Центрального и Железнодорожного районов. 
 
В первую очередь отключение холодного водоснабжения коснется жителей мкр.Покровка, нескольких зданий в центре города и части Советского района. Полный список домов, попадающих под отключение - по ссылке.
 
Также возможно отсутствие или снижение напора холодного водоснабжения в части Центрального и Железнодорожного районов (от площади Мира до железной дороги).
 
Коммунальщики рекомендуют жителям набрать необходимый запас питьевой воды. Водоснабжение будет возобновлено по мере завершения ремонта сетей. 
Автор: Петр Савельев
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