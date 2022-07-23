В Красноярске арестовали 6 зданий предпринимателя Анатолия Быкова

В рамках расследования уголовного дела в отношении предпринимателя и политика Анатолия Быкова, которого обвиняют в руководстве преступным сообществом и убийстве, наложен арест на его имущества.

Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, во время расследования уголовного дела была еще найдена недвижимость обвиняемого. Следователи вышли в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество Анатолия Быкова. Свердловский районный суд иск удовлетворил. Было арестовано 6 нежилых зданий и сооружений на общую сумму более 9,5 млн рублей.

Напомним, Анатолия Быкова обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство преступным сообществом, созданным для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, и входящими в него структурными подразделениями) и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой). Расследование продолжается.