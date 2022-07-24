В Красноярске на следующей неделе будет тепло и дождливо

Предстоящая рабочая неделя будет не жаркой, но умеренно тепло. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, вторник и пятницу.

По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник в Красноярске воздух прогреется до +19 градусов. Ненамного теплее будет во вторник - +22 градуса. Со среды начнёт теплеть. В середине недели днем будет +24 градуса. В четверг воздух прогреется до +26 градусов. В пятницу станет прохладнее. В светлое время суток ожидается +25 градусов.

По ночам на рабочей неделе будет +12, +14 градусов.