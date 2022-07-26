Банк Уралсиб провел первую онлайн-сделку оборотного кредитования в экосистеме «Lighthouse»

Банк Уралсиб стал первым банком, который провел онлайн-сделку оборотного кредитования на сумму 1 млрд рублей в финансовой экосистеме «Lighthouse».

«Lighthouse» связывает крупный бизнес и банки, позволяя участникам рынка проводить кредитные сделки по пополнению оборотных средств в биржевом формате.

Платформа предоставляет банкам возможность осуществлять ежедневные котировки ставок финансирования онлайн, реализуя модель кредитного аукциона, а крупному бизнесу — сравнивать ставки финансирования и оперативно пополнять оборотные средства за счет привлечения банковского кредитования.

Платформа обеспечивает высокую скорость финансирования — от 15 минут, бесшовное взаимодействие с участниками сделки и проведение сделки полностью в онлайн формате.

«Мы рады развивать сотрудничество с лидером цифровых технологий финансирования платформой „Лайтхаус“. Уверены, что благодаря совместным усилиям клиенты смогут получать традиционные продукты кредитования с новым уровнем цифрового сервиса. Платформа „Лайтхаус“ позволяет оптимизировать процесс и стоимость получения финансирования. Ее команде удалось максимально приблизится к скорости и эффективности биржевой торговли, что позволяет получать преимущества заемщикам и банкам»? — отметил Алексей Арифулин, старший вице-президент по кредитованию и инвестициям ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 июля 2022 года насчитывает 221 точку продаж, 1458 банкоматов и 315 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.