Проезд закрыт: в день ВДВ в Красноярске ограничат движение

На предстоящей неделе в России будут отмечать День ВДВ. Чтобы воины могли как следует отпраздновать знаменательную дату, 2 августа в центре города ограничат движение на нескольких улицах.

О перекрытии сообщается на официальном сайте мэрии. Итак, какие улицы будут недоступны для проезда:

С 08:00 до 14:00 возле Дома офицеров на улице Перенсона сузят проезжую часть на 60-метровом участке. Возле здания нельзя будет припарковаться.

С 09:00 до 11:00 ограничат движение по улице Дубенского возле площади Победы. Там пройдет церемония возложения цветов к памятнику «Воинам-интернационалистам».

С 08:00 до 11:00 нельзя будет заехать на парковку у площади.