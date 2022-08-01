В Красноярском крае пройдет первый историко-экологический фестиваль

Местом проведения мероприятия станет деревня Кой, где сейчас организуется новый природный парк.

В деревне Кой (Партизанский район Красноярского края) состоится межрегиональный историко-экологический фестиваль «ЗАРЗУБИ». В его рамках планируется как развлекательная, так и деловая программа, рассказали в оргкомитете.

На фестивале будут работать культурно-развлекательные, спортивные, выставочные, познавательные и другие площадки. Здесь же состоятся деловые встречи представителей власти, бизнеса, некоммерческого сектора для поиска наилучших решений накопившихся вопросов и устранения барьеров, мешающих развитию устойчивого туризма и территорий», — говорят организаторы, которыми выступают СТЛ «Три сферы» и АНО ПОРТ.

Пройдет фестиваль 6-7 августа 2022 года. В ряду прочих задач, он должен привлечь внимание к новому природному парку «Койское Белогорье», который сейчас организуется в регионе. Как рассказала DK.RU руководитель компании «Три сферы» Надежда Еремина, этот парк сейчас включен в концепцию развития Красноярского края.

Сейчас проект парка проходит экологическая экспертиза, но мы уже отбиваем кадастровые точки. По завершении этих процессов, мы отдадим документы на оформление природного парка. На все это, по примерным оценкам, у нас уйдет от года до полутора», — говорит она.

Фестиваль «ЗАРЗУБИ» станет первым подобным мероприятием в Красноярском крае. В дальнейшем его планируют сделать ежегодным.