Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.07
61,31
62,56
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярская компания сделает брендинг для барбершопа из США

Красноярская компания сделает брендинг для барбершопа из США
Иллюстрация: Марина Романцова

Красноярское агентство коммуникаций Maxter сделает брендинг барбершопа из Америки. Точки у предпринимателя в настоящее время есть в Бруклине и Нью-Йорке.

#НОВОСТИ
Как написала у себя в Telegram-канале директор агентства коммуникаций Maxter Марина Романцова, сейчас агентство занимается созданием сайта, оформлением сети барбершопов и внедрением программы лояльности. 
 
Отметим, это первый международный проект компании. Марина Романцова развивает в Красноярске агентство коммуникаций и доставку «ОДА! ЕДА». 
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Руководитель департамента информполитики мэрии Ирина Самсонова покидает свой постРуководитель департамента информполитики мэрии Ирина Самсонова покидает свой пост
  • Нового мэра Красноярску выберут 8 сентября 2022 годаНового мэра Красноярску выберут 8 сентября 2022 года
  • Блиц-опрос: чего вы ждете от нового мэра Красноярска?Блиц-опрос: чего вы ждете от нового мэра Красноярска?
  • Минздрав: новая волна коронавируса накроет Красноярск в августеМинздрав: новая волна коронавируса накроет Красноярск в августе
  • В Красноярском крае снова ввели масочный режим. ЧастичноВ Красноярском крае снова ввели масочный режим. Частично
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.