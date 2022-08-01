Красноярская компания сделает брендинг для барбершопа из США

Красноярское агентство коммуникаций Maxter сделает брендинг барбершопа из Америки. Точки у предпринимателя в настоящее время есть в Бруклине и Нью-Йорке.

Как написала у себя в Telegram-канале директор агентства коммуникаций Maxter Марина Романцова, сейчас агентство занимается созданием сайта, оформлением сети барбершопов и внедрением программы лояльности.

Отметим, это первый международный проект компании. Марина Романцова развивает в Красноярске агентство коммуникаций и доставку «ОДА! ЕДА».