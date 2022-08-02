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Жительница Красноярского края станет участницей конкурса красоты для девушек в колясках

Жительница Красноярского края станет участницей конкурса красоты для девушек в колясках
Иллюстрация: личная страница Ирины Корж

Ирина Корж из Железногорска в сентябре поедет в Челябинск на конкурс красоты «Рожденная побеждать». Он проводится для девушек, передвигающихся на колясках.

#НОВОСТИ
Сейчас жительница Красноярского края активно готовится к мероприятию: шьет костюм и делает материалы для творческого конкурса.
 
Ирина живет в Железногорске, где преподает английский и китайский языки детям. Также девушка работает в сфере туризма. В 2019 году Ирина Корж открывала свое турагентство, но в пандемию закрыла его. Сейчас трудится удалённо в турагентствах Pegas Touristik и Aneх Tour Натальи Недбай. Среди увлечений девушки: зумба, вокал, путешествия, активный отдых, сплавы по Мане. Вместе с братом они также ходят в национальный парк «Столбы».
 
Ранее Ирина Корж участвовала в финале конкурса «Мисс Интеграция» в Новосибирске. По словам девушки, она получает большое удовольствие от участия в подобного рода мероприятия. Ей нравятся съемки, фотосессии и возможность выйти на сцену.
Автор: Петр Савельев
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