Владимир Путин исполнил желание школьницы из Железногорска

В декабре прошлого года девочка из ЗАТО Железногорск Милослава написала президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросила главу государства исполнить ее давнюю мечту.

Школьница увлекается географией и историей и очень хотела побывать на плато Путорана. В своем письме она написала, что очень любит природу и красивые места:

«Мне нравится наблюдать за природой, бывать в новых красивых местах. Наша страна очень большая с богатой природой и историей. Летом в отпуске мы всей семьей изучаем природу и историю Крыма. Были в трех городах-героях. Я знаю, что мой родной Красноярский край тоже очень интересный и очень большой».

В феврале президент вручил ей сертификат. В итоге летом Милослава вместе с мамой побывали на Таймыре и смогли увидет три водопада: Большой Иркиндинский высотой 27 метров, стрелку Яктали — Дулисмар и Большой Курейский водопад. Также школьнице показали Норильск и Дудинку, вместе с мамой они покатались на катере по Енисею, побывали в музеях.