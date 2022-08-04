Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.08
60,23
61,12
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Владимир Путин исполнил желание школьницы из Железногорска

Владимир Путин исполнил желание школьницы из Железногорска
Иллюстрация: департамент общественных связей Заполярного филиала «Норникеля»

В декабре прошлого года девочка из ЗАТО Железногорск Милослава написала президенту России Владимиру Путину письмо, в котором попросила главу государства исполнить ее давнюю мечту.

#НОВОСТИ
Школьница увлекается географией и историей и очень хотела побывать на плато Путорана. В своем письме она написала, что очень любит природу и красивые места:
«Мне нравится наблюдать за природой, бывать в новых красивых местах. Наша страна очень большая с богатой природой и историей. Летом в отпуске мы всей семьей изучаем природу и историю Крыма. Были в трех городах-героях. Я знаю, что мой родной Красноярский край тоже очень интересный и очень большой».
В феврале президент вручил ей сертификат. В итоге летом Милослава вместе с мамой побывали на Таймыре и смогли увидет три водопада: Большой Иркиндинский высотой 27 метров, стрелку Яктали — Дулисмар и Большой Курейский водопад. Также школьнице показали Норильск и Дудинку, вместе с мамой они покатались на катере по Енисею, побывали в музеях.
«Я ужасно рада!», — поделилась впечатлениями по итогам поездки Милослава.
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сеть «Красный Яр» перевела еще шесть магазинов на электронные ценникиСеть «Красный Яр» перевела еще шесть магазинов на электронные ценники
  • Холдинг Bellini открыл «Ромбабу» в аэропорту КрасноярскаХолдинг Bellini открыл «Ромбабу» в аэропорту Красноярска
  • Ольга Дубровская: «Если ты говоришь, как функция, тебя пролистнут»Ольга Дубровская: «Если ты говоришь, как функция, тебя пролистнут»
  • X5 Retail Group покупает большую долю сети «Красный Яр»X5 Retail Group покупает большую долю сети «Красный Яр»
  • В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.