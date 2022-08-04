В Красноярске на Столбах появились новые теплые туалеты

С 1 августа на «Центральных Столбах» для посетителей национального парка начали работать два новых модульных теплых туалета.

Их можно найти на кордоне Лалетино и 2-ой Поперечной. Один туалет построили за счет средств из федерального бюджета, а второй на средства субсидии из бюджета края.

Объекты возводили на винтовых сваях. Площадь туалетов составляет 63 квадратных метра. В них есть специальные комнаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, кабинки для переодевания, комната матери и ребенка.

В пресс-службе национального парка рассказали, что установить дополнительные туалеты просили посетители.

Отметим, все общественные теплые туалеты на территории национального парка бесплатны и работают круглый год.