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В Красноярске на Столбах появились новые теплые туалеты

В Красноярске на Столбах появились новые теплые туалеты
Иллюстрация: нацпарк Столбы

С 1 августа на «Центральных Столбах» для посетителей национального парка начали работать два новых модульных теплых туалета.

#НОВОСТИ
Их можно найти на кордоне Лалетино и 2-ой Поперечной. Один туалет построили за счет средств из федерального бюджета, а второй на средства субсидии из бюджета края. 
 
Объекты возводили на винтовых сваях. Площадь туалетов составляет 63 квадратных метра. В них есть специальные комнаты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, кабинки для переодевания, комната матери и ребенка. 
 
В пресс-службе национального парка рассказали, что установить дополнительные туалеты просили посетители. 
 
Отметим, все общественные теплые туалеты на территории национального парка бесплатны и работают круглый год. 
Автор: Петр Савельев
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