Восточный курс: Гонконгская биржа открыта для красноярских инвесторов

Гонконгская биржа ранее была недоступна для российских инвесторов. Теперь же они могут получить доступ к ее финансовым инструментам, что в новой реальности позволит снизить риски.

Проблемы с иностранными биржами — американскими и европейскими — у российских инвесторов начались почти сразу после введения санкций. В основном они касались вывода средств, перевода ценных бумаг и пополнения счетов. При этом Китай подобных ограничений не вводил, а одна из крупнейших фондовых бирж мира — Гонконгская — находится как раз там, но долгое время оставалась недоступной для россиян.

Но недавно ситуация изменилась — акции с Гонконгской биржи начали торговаться на Санкт-Петербургской («СПБ Биржа»). И теперь к ним могут получить доступ и красноярские инвесторы.

Акции Гонконгской биржи позволят инвесторам еще больше диверсифицировать свой портфель, как по валютам, так и по классам инструментов», — рассказывает Аркадий Гветадзе, директор красноярского филиала компании «БКС Мир инвестиций».

Гонконгская биржа — одна из крупнейших в мире. Она входит в число лидеров по объему торгов и капитализации, которая составляет $4 трлн. В целом на ней торгуются бумаги 2500 компаний. На «СПБ Бирже» представлены акции лишь 12 из них, но принадлежащих различным отраслям экономики: от потребительского сектора до предприятий из сферы высоких технологий. Соответственно, базовой диверсификации портфеля можно добиться даже при условии приобретения только этих бумаг.

Приобрести акции, торгующиеся на Гонконгской бирже, красноярцы могут через компанию «БКС Мир инвестиций», которая первой предоставила своим клиентам такую возможность. Валютой сделки будет гонконгский доллар (HKD), но проблемой это не станет — и даже наоборот.

Для российского инвестора это безусловный плюс, так как гонконгский доллар привязан к доллару США и стабильно находится в диапазоне 7,75–7,85. Соответственно, инвестируя в этой валюте, человек получает квази-долларовую позицию», — рассказывает Гветадзе.

Цена входа на Гонконгскую биржу через «БКС Мир инвестиций» также невысока — порядка $150, или 1200 HKD. Конвертировать деньги можно через приложение компании. При этом обменивать гонконгский доллар клиенты смогут по биржевому или более выгодному курсу, если он есть на момент сделки.

Вопрос инфраструктуры бизнеса сейчас является одним из ключевых для клиентов инвестиционных и брокерских компаний. Принципиально важно при выборе финансового партнера учитывать доступность инструментов для инвестирования и возможность проводить все операции без ограничений — от покупки валюты до ее размещения в те или иные активы», — говорит Аркадий Гветадзе.

Брокеры признают, что китайский рынок слабо изучен российскими инвесторами, и это может вызвать сомнения в перспективах компаний, чьи акции сегодня предлагаются им через «СПБ Биржу». Чтобы помочь своим клиентам разобраться в ситуации, «БКС Мир инвестиций», к примеру, будет давать своим клиентам аналитику по всем компаниям, к бумагам которых у тех будет доступ.