В Красноярском крае выросли темпы вакцинации от коронавируса

За первую неделю августа врачи отмечают увеличение темпов вакцинации от коронавируса среди жителей края. Об этом рассказала главный врач Красноярской межрайонной больницы №2 Татьяна Черных.

По ее словам, в начале июля по будням в филиалах больницы прививались около 30 человек. А накануне прививку от коронавируса поставили сразу 223 человека.

По информации пресс-службы минздрава, на 3 августа от коронавируса было полностью привито 1 311 838 взрослых и 6 740 детей. Первый компонент поставили 1 361 454 человека среди взрослых и 7 233 детей. В крае сейчас привиться можно в 129 стационарных пунктах и 2 вакциномобилях.

Вакциномобиль, который работает в Красноярске, с 8 августа изменит режим работы. Поставить прививку можно будет не только в будни, но и по субботам. Теперь с понедельника по пятницу мобильный пункт работает с 9 утра и до 18:00, а по субботам — с 9:00 до 16:00. Если желающих поставить прививку будет становиться больше, то пункт начнет работать и дольше.