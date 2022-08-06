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В Красноярском крае выросли темпы вакцинации от коронавируса

В Красноярском крае выросли темпы вакцинации от коронавируса
Иллюстрация: министерство здравоохранения края

За первую неделю августа врачи отмечают увеличение темпов вакцинации от коронавируса среди жителей края. Об этом рассказала главный врач Красноярской межрайонной больницы №2 Татьяна Черных.

#НОВОСТИ
По ее словам, в начале июля по будням в филиалах больницы прививались около 30 человек. А накануне прививку от коронавируса поставили сразу 223 человека. 
 
По информации пресс-службы минздрава, на 3 августа от коронавируса было полностью привито 1 311 838 взрослых и 6 740 детей. Первый компонент поставили 1 361 454 человека среди взрослых и 7 233 детей. В крае сейчас привиться можно в  129 стационарных пунктах и 2 вакциномобилях.
 
Вакциномобиль, который работает в Красноярске, с 8 августа изменит режим работы. Поставить прививку можно будет не только в будни, но и по субботам. Теперь с понедельника по пятницу мобильный пункт работает с 9 утра и до 18:00, а по субботам — с 9:00 до 16:00. Если желающих поставить прививку будет становиться больше, то пункт начнет работать и дольше.
Автор: Петр Савельев
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