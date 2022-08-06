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В Красноярске на нескольких улицах появится новая разметка

В Красноярске на нескольких улицах появится новая разметка
Иллюстрация: admkrksk.ru

На Парижской Коммуны, Дубровинского и Лесопарковой нанесут новую разметку для удобства автомобилистов. С помощью нее увеличат количество полос на проезжей части.

#НОВОСТИ
К работам приступят в ближайшие дни. Проезжая часть для нанесения новой разметки уже готова.  
 
В пресс-службе департамента городского хозяйства рассказали, что на улице Парижской коммуны в двух кварталах, от Карла Маркса до Мира и от Мира до Ленина, появится еще одна полоса. Такая схема на улице Парижской Коммуны действовала ранее, сейчас к ней решено вернуться для увеличения пропускной способности улицы. Ширина проезжей части позволяет сделать две полосы в районе перекрестков перед светофорами.
 
На улице Лесопарковой от перекрестка с проспектом Свободным нарисуют еще одну полосу. В районе светофора около дома № 15 по улице Курчатова водители смогут выстраиваться в два ряда в каждую сторону. ​На улице Дубровинского с помощью разметки изменят ширину правой полосы движения от улицы Кирова до Диктатуры Пролетариата. Она станет немного меньше, это позволит сделать шире левую полосу. Делается это потому, что в районе Дворца бракосочетания часто припарковываются машины. Они затрудняют движение по крайней правой полосе.
 
Автор: Петр Савельев
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