В Красноярске на нескольких улицах появится новая разметка

На Парижской Коммуны, Дубровинского и Лесопарковой нанесут новую разметку для удобства автомобилистов. С помощью нее увеличат количество полос на проезжей части.

К работам приступят в ближайшие дни. Проезжая часть для нанесения новой разметки уже готова.

В пресс-службе департамента городского хозяйства рассказали, что на улице Парижской коммуны в двух кварталах, от Карла Маркса до Мира и от Мира до Ленина, появится еще одна полоса. Такая схема на улице Парижской Коммуны действовала ранее, сейчас к ней решено вернуться для увеличения пропускной способности улицы. Ширина проезжей части позволяет сделать две полосы в районе перекрестков перед светофорами.

На улице Лесопарковой от перекрестка с проспектом Свободным нарисуют еще одну полосу. В районе светофора около дома № 15 по улице Курчатова водители смогут выстраиваться в два ряда в каждую сторону. ​На улице Дубровинского с помощью разметки изменят ширину правой полосы движения от улицы Кирова до Диктатуры Пролетариата. Она станет немного меньше, это позволит сделать шире левую полосу. Делается это потому, что в районе Дворца бракосочетания часто припарковываются машины. Они затрудняют движение по крайней правой полосе.