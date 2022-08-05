В администрации Красноярска назначили руководителей двух департаментов

В департаментах общественной безопасности и транспорта сменились руководители. Михаил Будников назначен заместителем главы города — руководителем департамента общественной безопасности.

Максим Силкин занял пост главы департамента транспорта. Оба, судя по распоряжениям, опубликованным на сайте мэрии, приступили к своим обязанностям 27 июля.

До назначения Михаил Будников и Максим Силкин были заместителями руководителей этих департаментов. Ранее Максим Силкин работал в «Красноярскгражданпроекте», а Михаил Будников — в ГУ МВД по краю и «Сибирской золотопромышленной компании».