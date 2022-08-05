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В администрации Красноярска назначили руководителей двух департаментов

В администрации Красноярска назначили руководителей двух департаментов
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

В департаментах общественной безопасности и транспорта сменились руководители. Михаил Будников назначен заместителем главы города — руководителем департамента общественной безопасности.

#НОВОСТИ
Максим Силкин занял пост главы департамента транспорта. Оба, судя по распоряжениям, опубликованным на сайте мэрии, приступили к своим обязанностям 27 июля. 
 
До назначения Михаил Будников и Максим Силкин были заместителями руководителей этих департаментов. Ранее Максим Силкин работал в «Красноярскгражданпроекте», а Михаил Будников — в ГУ МВД по краю и «Сибирской золотопромышленной компании». 
Автор: Петр Савельев
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