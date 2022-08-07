Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 06.08
60,36
61,36
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рабочая неделя в Красноярске будет дождливой и в меру теплой

Рабочая неделя в Красноярске будет дождливой и в меру теплой
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

Следующая неделя в Красноярске будет вновь дождливой. При этом в начале недели будет жарко.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня днём воздух прогреется до +25 градусов. В понедельник и вторник будет немного теплее. В дневное время суток воздух прогреется до +26 градусов. Во вторник ожидается дождь. В среду и четверг синоптики прогнозируют сильные дожди. Днем столбики термометров покажут всего +22, +23 градуса. В пятницу будет солнечно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +20 градусов.
 
В ночное время в течение всей рабочей недели будет +11, +13 градусов.
 
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»В Красноярске на День города выступит группа «Иванушки International»
  • В Красноярске откроется бистро Mazel tov!В Красноярске откроется бистро Mazel tov!
  • В администрации Красноярска назначили руководителей двух департаментовВ администрации Красноярска назначили руководителей двух департаментов
  • В Красноярске начнут производить фронтальные погрузчикиВ Красноярске начнут производить фронтальные погрузчики
  • Seabass Group обновила производство и собственную торговую маркуSeabass Group обновила производство и собственную торговую марку
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.