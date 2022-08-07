Рабочая неделя в Красноярске будет дождливой и в меру теплой

Следующая неделя в Красноярске будет вновь дождливой. При этом в начале недели будет жарко.

По прогнозу Гидрометцентра России, сегодня днём воздух прогреется до +25 градусов. В понедельник и вторник будет немного теплее. В дневное время суток воздух прогреется до +26 градусов. Во вторник ожидается дождь. В среду и четверг синоптики прогнозируют сильные дожди. Днем столбики термометров покажут всего +22, +23 градуса. В пятницу будет солнечно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

В ночное время в течение всей рабочей недели будет +11, +13 градусов.