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В Красноярске открывается пространство для меломанов «Круги»

В Красноярске открывается пространство для меломанов «Круги»
Иллюстрация: jcomp/ru.freepik.com

В Красноярске 11 августа запустят новое пространство «Круги». Заведение расположится на проспекте Мира в историческом здании, где когда-то был торговый дом «Ревильон братья».

#НОВОСТИ
По словам руководителя проекта «Круги» Василия Юрченко, в помещении будет находиться магазин, где можно приобрести виниловые пластинки, а также лекторий и мини-кофейня.
 
В день открытия всех пришедших ждет лекция «История винила» и диджей-сет. Вход бесплатный, сообщается в социальных сетях заведения. 
 
Сейчас в коллекции собраны пластинки с музыкой 70-х и 80-х и современные композиции. В дальнейшем в зависимости от спроса и интересов посетителей коллекция будет пополняться. По словам Василия Юрченко, винил в последние годы становится очень востребованным в Красноярске. 
 
Автор: Петр Савельев
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