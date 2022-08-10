В Красноярске открывается пространство для меломанов «Круги»

В Красноярске 11 августа запустят новое пространство «Круги». Заведение расположится на проспекте Мира в историческом здании, где когда-то был торговый дом «Ревильон братья».

По словам руководителя проекта «Круги» Василия Юрченко, в помещении будет находиться магазин, где можно приобрести виниловые пластинки, а также лекторий и мини-кофейня.

В день открытия всех пришедших ждет лекция «История винила» и диджей-сет. Вход бесплатный, сообщается в социальных сетях заведения.

Сейчас в коллекции собраны пластинки с музыкой 70-х и 80-х и современные композиции. В дальнейшем в зависимости от спроса и интересов посетителей коллекция будет пополняться. По словам Василия Юрченко, винил в последние годы становится очень востребованным в Красноярске.