Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 13.08
60,89
62,53
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

COVID-19: красноярцам рекомендовали вернуться к маскам

COVID-19: красноярцам рекомендовали вернуться к маскам
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Заболеваемость ковидом в крае продолжает расти. Обязательных ограничений пока не вводят, но рекомендуют поостеречься.

#НОВОСТИ
Жителям Красноярского края стоит носить маски в общественных местах и там, гда скапливается большое количество людей. Об этом в своем телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
 
Необходимость такой меры он объясняет ростом заболеваемости COVID-19. По его данным, за последнюю неделю она увеличилась в 1,8 раза — только за последние сутки в крае выявлен 461 инфицированный.
 
По большей части красноярцы заражаются «Омикроном» ВА.4 и ВА.5 — на их долю приходится более 90% случаев. Этим варианты ковида обладают большей заразностью, но переносятся легче и без необходимости госпитализации.
Важно отметить, что заражение вариантами ВА.4/ВА.5 может представлять особую опасность для не привитых и не переболевших, а также для людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания», — пишет Горяев.
Добавим, что, по информации ковидного оперштаба края, в регионе от этого заболевания сейчас лечится 3 328 человек (данные на 14 августа 2022 года).
 
Читайте также:
Число заболевших ковидом в Красноярском крае за неделю выросло в 2,5 раза

В регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19, но власти уверяют, что основания для введения дополнительных ограничений нет.

В Красноярске снова разворачивают внебольничные пункты вакцинации

Такое решение принято в связи с тем, что в городе фиксируют увеличение числа заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Россия стала родиной нового штамма коронавируса. Ученые выясняют, насколько он опасен

«Русский дельтакрон» — гибрид «омикрона» и «дельты», который, по словам ученых, мог возникнуть только при высокой доле зараженного населения.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Михаил Пашин первым подал заявление на конкурс за пост мэра КрасноярскаМихаил Пашин первым подал заявление на конкурс за пост мэра Красноярска
  • В Красноярске обрушилась часть моста в центре городаВ Красноярске обрушилась часть моста в центре города
  • Известного в Красноярске ресторатора Владимирова не выпустили заграницуИзвестного в Красноярске ресторатора Владимирова не выпустили заграницу
  • Тендер: за благоустройство «Юдинской долины» заплатят за 59,5 млн рублейТендер: за благоустройство «Юдинской долины» заплатят за 59,5 млн рублей
  • В Емельяново пройдет краевая сельскохозяйственная выставка «День поля»В Емельяново пройдет краевая сельскохозяйственная выставка «День поля»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.