COVID-19: красноярцам рекомендовали вернуться к маскам

Заболеваемость ковидом в крае продолжает расти. Обязательных ограничений пока не вводят, но рекомендуют поостеречься.

Жителям Красноярского края стоит носить маски в общественных местах и там, гда скапливается большое количество людей. Об этом в своем телеграм-канале написал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Необходимость такой меры он объясняет ростом заболеваемости COVID-19. По его данным, за последнюю неделю она увеличилась в 1,8 раза — только за последние сутки в крае выявлен 461 инфицированный.

По большей части красноярцы заражаются «Омикроном» ВА.4 и ВА.5 — на их долю приходится более 90% случаев. Этим варианты ковида обладают большей заразностью, но переносятся легче и без необходимости госпитализации.

Важно отметить, что заражение вариантами ВА.4/ВА.5 может представлять особую опасность для не привитых и не переболевших, а также для людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания», — пишет Горяев.

Добавим, что, по информации ковидного оперштаба края, в регионе от этого заболевания сейчас лечится 3 328 человек (данные на 14 августа 2022 года).

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