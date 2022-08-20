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Какие улицы перекроют во время Дня города в Красноярске

Какие улицы перекроют во время Дня города в Красноярске
Иллюстрация: ТРК 7 канал

Несколько улиц в историческом центре с 26 по 28 августа будут перекрыты в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города.

#НОВОСТИ

Ограничения по проезду стартуют с 8 утра 25 августа и продлятся до вечера (23.00) 27 августа.

Итак, какие участки улиц будут закрыты:

проезд от ул. Конституции СССР вдоль правого берега р. Кача до набережной р. Енисей;

съезд с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Вантового моста;

съезд с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Музейного центра «Площадь Мира».

Также будут запрещены стоянки и временно закрыты остановки на следующих участках:

на пр. Мира от ул. Каратанова до площади Мира;

на ул. Ленина от ул. Каратанова до пересечения с ул. Белинского;

на проезде от ул. Конституции СССР вдоль правого берега р. Кача до набережной р. Енисей;

на проезде вдоль ул. Карла Маркса (съезд с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей) в районе Вантового моста;

на парковке, расположенной с восточной стороны здания Музейного центра «Площадь Мира»;

на ул. Каратанова от ул. Карла Маркса до ул. Ленина.

Добавим, основная часть праздничных событий состоится с 26 по 28 августа. Подробная программа празднования опубликована на сайте мэрии.

Автор: Юлия Чанчикова
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