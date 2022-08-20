Какие улицы перекроют во время Дня города в Красноярске
Несколько улиц в историческом центре с 26 по 28 августа будут перекрыты в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города.
Ограничения по проезду стартуют с 8 утра 25 августа и продлятся до вечера (23.00) 27 августа.
Итак, какие участки улиц будут закрыты:
проезд от ул. Конституции СССР вдоль правого берега р. Кача до набережной р. Енисей;
съезд с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Вантового моста;
съезд с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Музейного центра «Площадь Мира».
Также будут запрещены стоянки и временно закрыты остановки на следующих участках:
на пр. Мира от ул. Каратанова до площади Мира;
на ул. Ленина от ул. Каратанова до пересечения с ул. Белинского;
на проезде от ул. Конституции СССР вдоль правого берега р. Кача до набережной р. Енисей;
на проезде вдоль ул. Карла Маркса (съезд с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей) в районе Вантового моста;
на парковке, расположенной с восточной стороны здания Музейного центра «Площадь Мира»;
на ул. Каратанова от ул. Карла Маркса до ул. Ленина.
Добавим, основная часть праздничных событий состоится с 26 по 28 августа. Подробная программа празднования опубликована на сайте мэрии.