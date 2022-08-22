Мнение: количество самозанятых может удвоиться к 2024
К 2024 число самозанятых в России может вырасти до 10 млн человек.
Об этом заявил Петр Щербаченко, доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ.
Самозанятость — это сегодня достаточно быстро растущий тренд. Простая регистрация, легкость начать работу, простота в ее завершении, легкость в ведении документооборота в электронном виде», — цитирует ИА REGNUM слова научного деятеля.
Сегодня количество самозанятых составляет 5,4 млн человек, а к 2024 оно может увеличиться в два раза, до 10 млн. человек.
Для существенного увеличения количества самозанятых, на мой взгляд, необходимо увеличить ограничение годового дохода до 5 млн рублей, дать возможность нанимать людей по трудовому договору и разрешить сдавать отчетность раз в полгода или год», — считает г-н Щербаченко.
Справка
«Самозанятым» называют предпринимателя, применившего льготный режим налогообложения — Налог на профессиональный доход (НПД). НПД могут применять люди, работающие «на себя» с ограничением годового дохода в размере до 2,4 млн рублей. Чтобы оформить самозанятость, достаточно уведомить налоговую о применении данного режима налогообложения. Для этого не обязательно регистрировать ИП, хотя ИП без наемных работников тоже могут применять НПД.
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