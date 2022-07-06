Инвесторам Красноярского края готовят специальные налоговые ставки

Воспользоваться ими смогут держатели так называемых специальных инвестиционных контрактов.

Для реализации механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в Красноярском крае разработали два закона о налогах. Об этом сообщили в региональном Заксобрании.

Один из них касается всех участников СПИК и предполагает установление для них ставки налога на прибыль в 5%. Второй же ориентирован на инвесторов, реализующих в крае проекты, связанные с производством целлюлозы. Для них предлагается установить налог на имущество в размере 5% в течение первых пяти лет и 15% процентов от налоговой ставки — в течение следующих пяти налоговых периодов.

Оба закона обсудят на ближайшей сессии ЗС, которая состоится завтра — 7 июля.

Механизм СПИК появился в крае в апреле этого года, как реакция на санкции. Ожидается, что он позволит привлечь в регион инвесторов, готовых развивать проекты с применением современных технологий. Ожидаемый размер инвестиций до 2037 года составляет не менее 200 млрд рублей.

Читай также:

Риски до 90%: в Красноярске обсудили меры поддержки бизнеса Корпорация МСП провела в центре «Мой бизнес» встречу с предпринимателями края, на которой обсудили реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Александр Решетов: «Налоговые послабления есть — надо грамотно их использовать»

Снижение налогового бремени — одна из ключевых мер поддержки бизнеса в сложных экономических условиях. Разбираемся с тем, что изменилось в налоговом законодательстве для бизнеса в последние месяцы.

В Красноярске организовали первый бизнес-лагерь для школьников

Сейчас в нем всего один отряд. Но организаторы рассчитывают масштабировать проект.