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Инвесторам Красноярского края готовят специальные налоговые ставки

Инвесторам Красноярского края готовят специальные налоговые ставки
Иллюстрация: pixabay.com

Воспользоваться ими смогут держатели так называемых специальных инвестиционных контрактов.

#НОВОСТИ
Для реализации механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в Красноярском крае разработали два закона о налогах. Об этом сообщили в региональном Заксобрании.
 
Один из них касается всех участников СПИК и предполагает установление для них ставки налога на прибыль в 5%. Второй же ориентирован на инвесторов, реализующих в крае проекты, связанные с производством целлюлозы. Для них предлагается установить налог на имущество в размере 5% в течение первых пяти лет и 15% процентов от налоговой ставки — в течение следующих пяти налоговых периодов.
 
Оба закона обсудят на ближайшей сессии ЗС, которая состоится завтра — 7 июля.
 
Механизм СПИК появился в крае в апреле этого года, как реакция на санкции. Ожидается, что он позволит привлечь в регион инвесторов, готовых развивать проекты с применением современных технологий. Ожидаемый размер инвестиций до 2037 года составляет не менее 200 млрд рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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