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Александр Решетов: «Налоговые послабления есть — надо грамотно их использовать»

Александр Решетов: «Налоговые послабления есть — надо грамотно их использовать»
Иллюстрация: коллаж ДК

Снижение налогового бремени — одна из ключевых мер поддержки бизнеса в сложных экономических условиях. Разбираемся с тем, что изменилось в налоговом законодательстве для бизнеса в последние месяцы.

#МНЕНИЯ

Александр Решетов,
генеральный директор финансово-правовой группы «АРКОМ»

Основные направления налоговой политики всегда зависят от текущей социально-экономической и политической ситуации в государстве. На фоне противостояния с западными странами Правительством РФ принимаются меры по оказанию финансовой поддержки малому и среднему бизнесу, а также обычным гражданам.

Так, в марте этого года приостановлена подача налоговыми органами заявлений о банкротстве должников.

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ установлено, что до конца 2023 года ставка пени для организаций начиная с 31 дня просрочки исполнения обязанности по уплате налога за каждый день такой просрочки принимается равной 1/300 (вместо 1/150) действующей в этом периоде ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Для граждан отменен налог на доходы в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках.

Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 № 512 организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим отдельные виды экономической деятельности, продлены на 6 месяцев сроки уплаты налога по упрощенной системе налогообложения.

На днях руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на брифинге в Правительстве РФ отметил, что в настоящее время удаётся  предоставлять возмещение по различным видам вычетов (НДФЛ) на учёбу, лечение, покупку имущества не в течение трех месяцев как это было ранее, а в течение 15 дней. Благодаря такому ускоренному механизму более 4,5 млн. человек с начала этого года получили уже более 267 млрд. рублей.

Федеральным законом от 28.05.2022 № 149-ФЗ установлено, что при определении налоговой базы не учитываются доходы в отношении имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав с 01.01.2022 по 31.12.2024, а если налогоплательщик по состоянию на 01.01.2022 включен в единый реестр малого и среднего предпринимательства – по 31.12.2026.

С 1 июля вступит в силу Федеральный закон от 16.04.2022 № 97-ФЗ, в соответствии с которым не будет подлежать налогообложению реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии в случае выделения в цене этого договора вознаграждения за передачу исключительных прав.

Кроме того, в настоящее время рассматриваются законопроекты, предусматривающие возможность внесения изменений в условия концессионных соглашений без согласования с антимонопольным органом, применение ставки НДС в размере 0 % при реализации российскими организациями или индивидуальными предпринимателями иностранным физическим лицам товаров, вывезенных с территории Российской Федерации на территории иностранных государств в таможенной процедуре экспорта.

Как руководитель компании с 17-летним стажем добавлю, что эти и другие положения налогового законодательства при их грамотном практическом применении позволяют нашим клиентам существенно сэкономить и облегчить ведение своего бизнеса.

 

Автор: Петр Савельев
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