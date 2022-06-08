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В Красноярске организовали первый бизнес-лагерь для школьников

В Красноярске организовали первый бизнес-лагерь для школьников
Иллюстрация: vk.com/school151_krsk

Сейчас в нем всего один отряд. Но организаторы рассчитывают масштабировать проект.

#НОВОСТИ
В Красноярске, на базе летнего лагеря при школе № 151, организовали бизнес-отряд. Об этом рассказали в администрации города. Проект реализуется при поддержке мэрии Красноярска и центра содействия малому и среднему предпринимательству.
 
Сейчас в отряде 15 «бойцов» из учащихся 8-10 классов. Программа рассчитана на месяц, за который школьники не только поучаствуют в различных образовательных бизнес-мероприятиях, но и попробуют реализовать собственные проекты в статусе самозанятых. В планах — игровые практикумы, мозговые штурмы по поиску идей, разбор кейсов, расчеты и поиск целевой аудитории, выход на первые продажи.
 
По словам директора центра содействия малому и среднему предпринимательству Павла Боргоякова, это первый подобный проект в городе.
Мы хотим, чтобы ребята под присмотром опытных наставников окунулись во все процессы в предпринимательстве: от поиска идей, производства продукции до бизнес-планирования, продаж и отчетности. Пока этот проект пилотный, но мы рассчитываем на основе полученного опыта сформировать традицию проведения таких лагерей», — сказал он.
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Автор: Петр Савельев
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