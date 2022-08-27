Узбагойся!: реклама антистресс-бургеров с мухоморами появилась в Красноярске
В Красноярске появилась необычная реклама от одной из заведений общепита. Авторы объявления предлагают использовать бургер с мухомором, чтобы снять стресс.
Сообщается, что заведение Magic Burger приступит к продаже «успокоительных» бургеров с 27 августа 2022.
Сотрудники утверждают, что блюдо обладает антистрессовым эффектом, позволяет поднять энергетический уровень, выровнять режим сна и защитить от заражения коронавирусом.
Тем не менее, список ингредиентов блюда в реальности не раскрывается и наличие мухоморов там не известно.
Однако будущих покупателей уверяют, что ничего вредного в котлете с булкой ничего не будет.
Озвученная розничная стоимость бургера — 1299 рублей.
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