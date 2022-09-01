Красноярские предприниматели нелегально завозят смартфоны «Xiaomi»
Нелегально ввезенные в Россию смартфоны «Xiaomi» из Китая сотрудники Красноярской таможни обнаружили в двух магазинах в Советском и Свердловском районах.
Реализовать бизнесмены планировали 172 телефона.
Товар таможенники изъяли, после чего предприниматели добровольно задекларировали 81 мобильный телефон. Для этого коммерсантам пришлось доказать, что продукция является оригинальной и качественной.
Затем бизнесмены заплатили в бюджет пошлину в 225 тысяч рублей.
Остальной товар остается на хранении в таможне. Решается вопрос о его передаче в федеральную собственность», — сообщили в Сибирском таможенном управлении.
Ранее DK.RU сообщал, что в России стартовали продажи через параллельный импорт. В магазинах вновь появились последние линейки техники iPhone, PlayStation, Xbox и Samsung. Кроме того, интерес к продажам по параллельному импорту уже проявили и онлайн-маркетплейсы.
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