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Красноярские предприниматели нелегально завозят смартфоны «Xiaomi»

Красноярские предприниматели нелегально завозят смартфоны «Xiaomi»
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: amar-rockz

Нелегально ввезенные в Россию смартфоны «Xiaomi» из Китая сотрудники Красноярской таможни обнаружили в двух магазинах в Советском и Свердловском районах.

#НОВОСТИ

Реализовать бизнесмены планировали 172 телефона.

Товар таможенники изъяли, после чего предприниматели добровольно задекларировали 81 мобильный телефон. Для этого коммерсантам пришлось доказать, что продукция является оригинальной и качественной.

Затем бизнесмены заплатили в бюджет пошлину в 225 тысяч рублей.

Остальной товар остается на хранении в таможне. Решается вопрос о его передаче в федеральную собственность», — сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Ранее DK.RU сообщал, что в России стартовали продажи через параллельный импорт. В магазинах вновь появились последние линейки техники iPhone, PlayStation, Xbox и Samsung. Кроме того, интерес к продажам по параллельному импорту уже проявили и онлайн-маркетплейсы.

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Автор: Юлия Тарабан
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