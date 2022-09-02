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Самая большая школа за Уралом готовится к открытию

Самая большая школа за Уралом готовится к открытию
Иллюстрация: admkrsk

Самая большая школа в Красноярске и за Уралом, построенная в мкрн Бугач, получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

#НОВОСТИ

Сейчас в здании идёт подключение оборудования, установка мебели, наводится порядок на территории.

В новой школе будет сформировано 62 класса. Это масштабный образовательный комплекс с  современными учебными аудиториями, лабораториями, мастерскими и рекреационными пространствами. Также здесь выделено место под библиотеку на 240 мест и  оборудован актовый зал на 490 мест.

Самая большая школа за Уралом готовится к открытию 1

Для учеников начальной школы предусмотрены специальные помещения для дневного сна. Обеспечена доступность объекта для маломобильных.

В здании есть спортивные, тренажерные и гимнастический залы, а во дворе обустроена уличная зона с футбольным полем, хоккейной коробкой и павильоном для переодевания.

Самая большая школа за Уралом готовится к открытию 2

Учебный процесс в новом образовательном учреждении начнётся сразу после завершения лицензирования. Параллельно с этой процедурой продолжается формирование списка будущих учеников – дети перейдут в новую школу из других средних учебных заведений, что позволит снизить уровень их перекомплекта в Октябрьском районе.

Добавим, новое общеобразовательное учреждения №159 построено по нацпроекту «Образование».

 

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Автор: Петр Савельев
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