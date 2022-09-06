BitRiver построит новые майнинг-центры в Якутии и Бурятии

Оператор майнинг-центров BitRiver заключил партнерство с АО «Корпорация развития Республики Саха» для строительства дата-центра в Мирнинском районе региона.

Сделка BitRiver с правительством Якутии была заключена в ходе Восточного экономического форума.

Цель нового проекта — энергоемкие и блокчейн-вычисления.

Предполагается, что проект окажет поддержку развитию высокотехнологичного рынка труда Республики Саха (Якутия), поможет в становлении цифровой экономики и принесет дополнительные налоги в бюджет региона, — сообщает сетевое издание iXBT.com со ссылкой на Прайм.

Основными стимулами цифровизации природных ресурсов на территории Дальнего Востока считаются богатая сырьевая база, территории с режимом свободной таможенной зоны и налоговые льготы в рамках региональных инвестиционных проектов.

Кроме того, BitRiver сотрудничает с Бурятией, где сейчас компания строит несколько предприятий — например, дата-центр мощностью 100 МВт в п. Мухоршибирь.

Справка

BitRiver — крупнейший оператор центров обработки данных (ЦОД) в Евразии, предоставляет услуги по размещению и подключению оборудования к энергоинформационной инфраструктуре и предлагает готовые решения для энергоемких вычислений, промышленного майнинга, операций с блокчейном и ИИ.

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