BitRiver построит новые майнинг-центры в Якутии и Бурятии
Оператор майнинг-центров BitRiver заключил партнерство с АО «Корпорация развития Республики Саха» для строительства дата-центра в Мирнинском районе региона.
Сделка BitRiver с правительством Якутии была заключена в ходе Восточного экономического форума.
Цель нового проекта — энергоемкие и блокчейн-вычисления.
Предполагается, что проект окажет поддержку развитию высокотехнологичного рынка труда Республики Саха (Якутия), поможет в становлении цифровой экономики и принесет дополнительные налоги в бюджет региона, — сообщает сетевое издание iXBT.com со ссылкой на Прайм.
Основными стимулами цифровизации природных ресурсов на территории Дальнего Востока считаются богатая сырьевая база, территории с режимом свободной таможенной зоны и налоговые льготы в рамках региональных инвестиционных проектов.
Кроме того, BitRiver сотрудничает с Бурятией, где сейчас компания строит несколько предприятий — например, дата-центр мощностью 100 МВт в п. Мухоршибирь.
Справка
BitRiver — крупнейший оператор центров обработки данных (ЦОД) в Евразии, предоставляет услуги по размещению и подключению оборудования к энергоинформационной инфраструктуре и предлагает готовые решения для энергоемких вычислений, промышленного майнинга, операций с блокчейном и ИИ.
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