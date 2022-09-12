В Красноярске до 26 сентября закрыли канатку на Николаевской сопке
В Красноярске с сегодняшнего дня не работает канатно-кресельная дорога в кластере «Сопка». Об этом рассказали в паблике многофункционального спортивного комплекса.
Канатка закрыта до 26 сентября.
Мера необходима для проведения ежегодных регламентных работ, которые важны для того, чтобы пребывание на объекте было безопасным», — пояснили причины в МФК «Сопка».
Напомним, канатно-кресельная дорога впервые начала работать на Николаевской сопке осенью прошлого года. Сейчас в Красноярске канатная дорога также есть в фанпарке «Бобровый лог».