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В Красноярске до 26 сентября закрыли канатку на Николаевской сопке

В Красноярске до 26 сентября закрыли канатку на Николаевской сопке
Иллюстрация: МФК «Сопка»

В Красноярске с сегодняшнего дня не работает канатно-кресельная дорога в кластере «Сопка». Об этом рассказали в паблике многофункционального спортивного комплекса.

#НОВОСТИ
Канатка закрыта до 26 сентября. 
Мера необходима для проведения ежегодных регламентных работ, которые важны для того, чтобы пребывание на объекте было безопасным», — пояснили причины в МФК «Сопка».
Напомним, канатно-кресельная дорога впервые начала работать на Николаевской сопке осенью прошлого года. Сейчас в Красноярске канатная дорога также есть в фанпарке «Бобровый лог».  
 
Автор: Петр Савельев
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