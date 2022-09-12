В Красноярском крае подведены итоги Единого дня голосования
11 сентября 2022 завершились 45 избирательных кампаний в различных городах и районах Красноярского края.
Всего было разыграно 272 депутатских мандата между 726 кандидатами, из которых 675 (93%) были представлены девятью избирательными объединениями, а остальные 51 (7%) выступали в статусе самовыдвиженцев, — пишет НКК.
Выборы в органы местного самоуправления проходили в пяти городских округах, одном муниципальном округе и 17 муниципальных районах, работали 212 избирательных участка.
Количество участвовавших избирателей составило 271 936 человек (13 % от общей численности избирателей края — 2 042 886 избирателей, по состоянию на 1 июля 2022).
Правом досрочного голосования воспользовались менее 3% — 7699 человек.
Главный итог ЕДГ–2022 в Красноярском крае — «Единая Россия» одержала очередные убедительные победы на выборах в Горсоветы Норильска, Минусинска и Назарове. Муниципальные парламенты остались под контролем партии власти. Для Серого дома положительный результат помимо всего прочего означает, что практически гарантированно номенклатурные выборы мэров в этих городах, когда наступит час «Х», выиграют «правильные» кандидаты», — прокомментировал Александр Чернявский, политический аналитик, итоги муниципальных выборов.
По итогам голосования электората мандаты между партиями распределились следующим образом:
- «Единая Россия» — 224 (80,28%)
- КПРФ — 16 (5,73%)
- «Справедливая Россия…За Правду» — 11 (3,94%)
- ЛДПР — 10 (3,58%)
- «Зеленые» — 2 (0,71%)
- «Новые люди» — 1 (0,35%)
- «Яблоко» — 1 (0,35%)
- Самовыдвиженцы — 14.
По городам
Минусинский городской Совет депутатов (всего 22 мандатов)
- «Единая Россия» — 17 (6 по списку и 11 — по одномандатным округам),
- КПРФ — 2
- ЛДПР, СРЗП, «Зеленые» — 1 на каждую.
Число избирателей Минусинска, внесенных в список на момент окончания голосования — 54,6 тыс. человек. Число погашенных бюллетеней — 41,7 тыс. Явка составила 24% или 12,8 тыс. человек. За «Единую Россию» отдали голоса 4,6 тыс. человек. Партия Пенсионеров в политической гонке набрала немногим больше статистической погрешности — 3,55% и не смогла получить места в городском парламенте.
Назаровский городской Совет депутатов (всего 20 мандатов)
- «Единая Россия» — 17 (7 по списку и 10 — по одномандатным округам)
- КПРФ — 2
- ЛДПР — 1.
Число избирателей Назарово, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, 38,3 тыс. человек. Число погашенных бюллетеней — 30,6 тыс. Явка составила 21% или 7,7 тыс. человек. За «Единую Россию» проголосовали 4 тыс. человек.
Норильский городской Совет депутатов (всего 35 мандатов)
- «Единая Россия» — 28 (8 по списку и 20 — по семи трехмандатным округам)
- ЛДПР — 3
- КПРФ, СРЗП, НЛ, «Зеленые» — 1 на каждую.
Число избирателей Норильска, внесенных в список на момент окончания голосования, 109 тыс. человек. Число погашенных бюллетеней — 67,1 тыс. Явка составила 39% или 42,4 тыс. человек. За «Единую Россию» проголосовали 8,3 тыс. человек.
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