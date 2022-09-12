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В Красноярском крае подведены итоги Единого дня голосования

В Красноярском крае подведены итоги Единого дня голосования
Иллюстрация: yandex.ru

11 сентября 2022 завершились 45 избирательных кампаний в различных городах и районах Красноярского края.

#НОВОСТИ

Всего было разыграно 272 депутатских мандата между 726 кандидатами, из которых 675 (93%) были представлены девятью избирательными объединениями, а остальные 51 (7%) выступали в статусе самовыдвиженцев, — пишет НКК.

Выборы в органы местного самоуправления проходили в пяти городских округах, одном муниципальном округе и 17 муниципальных районах, работали 212 избирательных участка.

Количество участвовавших избирателей составило 271 936 человек (13 % от общей численности избирателей края — 2 042 886 избирателей, по состоянию на 1 июля 2022).

Правом досрочного голосования воспользовались менее 3% — 7699 человек.

Главный итог ЕДГ–2022 в Красноярском крае — «Единая Россия» одержала очередные убедительные победы на выборах в Горсоветы Норильска, Минусинска и Назарове. Муниципальные парламенты остались под контролем партии власти. Для Серого дома положительный результат помимо всего прочего означает, что практически гарантированно номенклатурные выборы мэров в этих городах, когда наступит час «Х», выиграют «правильные» кандидаты», — прокомментировал Александр Чернявский, политический аналитик, итоги муниципальных выборов.

По итогам голосования электората мандаты между партиями распределились следующим образом:

  1. «Единая Россия» — 224 (80,28%)
  2. КПРФ — 16 (5,73%)
  3. «Справедливая Россия…За Правду» — 11 (3,94%)
  4. ЛДПР — 10 (3,58%)
  5. «Зеленые» — 2 (0,71%)
  6. «Новые люди» — 1 (0,35%)
  7. «Яблоко» — 1 (0,35%)
  8. Самовыдвиженцы — 14.

По городам

Минусинский городской Совет депутатов (всего 22 мандатов)

  • «Единая Россия» — 17 (6 по списку и 11 — по одномандатным округам),
  • КПРФ — 2
  • ЛДПР, СРЗП, «Зеленые» — 1 на каждую.

Число избирателей Минусинска, внесенных в список на момент окончания голосования — 54,6 тыс. человек. Число погашенных бюллетеней — 41,7 тыс. Явка составила 24% или 12,8 тыс. человек. За «Единую Россию» отдали голоса 4,6 тыс. человек. Партия Пенсионеров в политической гонке набрала немногим больше статистической погрешности — 3,55% и не смогла получить места в городском парламенте.

Назаровский городской Совет депутатов (всего 20 мандатов)

  • «Единая Россия» — 17 (7 по списку и 10 — по одномандатным округам)
  • КПРФ — 2
  • ЛДПР — 1.

Число избирателей Назарово, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования, 38,3 тыс. человек. Число погашенных бюллетеней — 30,6 тыс. Явка составила 21% или 7,7 тыс. человек. За «Единую Россию» проголосовали 4 тыс. человек.

Норильский городской Совет депутатов (всего 35 мандатов)

  • «Единая Россия» — 28 (8 по списку и 20 — по семи трехмандатным округам)
  • ЛДПР — 3
  • КПРФ, СРЗП, НЛ, «Зеленые» — 1 на каждую.

Число избирателей Норильска, внесенных в список на момент окончания голосования, 109 тыс. человек. Число погашенных бюллетеней — 67,1 тыс. Явка составила 39% или 42,4 тыс. человек. За «Единую Россию» проголосовали 8,3 тыс. человек.

 

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Автор: Стас Гончаров
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