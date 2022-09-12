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В Красноярске вышел главный номер года журнала «Деловой квартал»

В Красноярске вышел главный номер года журнала «Деловой квартал»
Иллюстрация: ДК

Главный номер этого года непривычно «толстый». В нем — интервью с представителями бизнеса, топ-100 лидеров бизнеса, актуальный блиц-опрос к началу нового учебного года.

#НОВОСТИ

Журналисты «ДК» узнали у Анны Гарнец, министра экономики и регионального развития края, как регион пережил первые полгода 2022.

Андрей Перфилов, основатель и директор закрытого клуба «Миллиард», впервые за два года существования организации открыл его подробности.

Наталья Потапова, вице-президент банка «Открытие», в интервью «ДК» поделилась, как банк  живет в текущих экономических условиях. 

Также в этом номере «Деловой квартал» представил «золотую сотню» предприятий края, а также организаторы рассказали подробности премии «Человек года» в текущем сезоне 2022.

А еще мы порассуждали с Аленой Дёмкиной, амбассадором гольфа, о том, как красноярцы влюбляются в этот вид спорта и что нужно для его популяризации.  

Что мешает частникам стать полноценной альтернативой гособразованиям и почему сфера стала интересна крупному бизнесу и НКО — об этом эксперты отрасли говорили на дискуссионном клубе «ДК». 

Сентябрьский номер «Делового квартала» получился самым объемным за последние два года. Мы вернулись к допандемийной полосности, раздышались, набрали темп и уверенность. События «ДК» также планируются с горизонтом роста прямо в процессе организации. Мы поднимаем планку выше, будь то настройка бизнес-процессов или сценарная «верстка» церемонии премии «Человек года», — написала в колонке главного редактора Юлия Чанчикова. 

Читайте номер в электронном виде

 
Автор: Петр Савельев
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