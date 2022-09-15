Еще тридцать или уже тридцать? — секреты фирмы от компании «Арбан»

В жизни человека 30-летний рубеж — первый значимый юбилей. Переход от молодости к зрелости. В жизни компании 30 лет — тоже серьезная дата.

По сути, такие компании прошли вместе со страной путь становления новой экономики. Им удалось осознать каждый кризис как новые возможности, научиться жить в режиме постоянных изменений и новых вводных. При этом в «Арбан» говорят, что не решили: это еще 30 или уже 30.

Именно поэтому юбилейный экскурс, посвященный 30-летию ГСК «Арбан», мы решили сделать нетипичным. Без традиционных перечислений заслуг и выслуг, наград и свершений, которых немало. Более того, погрузившись в историю компании, мы увидели: каждый экономический кризис становился для этого бизнеса трамплином, квантовым скачком наверх. Каким образом это удавалось «Арбан»? Пожалуй, это ключевой вопрос, на который мы решили найти ответы.

Построить независимость

В кризисный 2008 «Арбан» начал увеличивать объемы строительства. Когда у других застройщиков вставали строительные площадки и замораживались объекты, компания уверенно наращивала темпы. И не прогадала — следовавшие за кризисом подъемы покупательской активности были удовлетворены. В итоге объемы строительства с 2008 по 2022 увеличились в 10 раз. Однако этому предшествовали решения из разряда революционных.

Изначально компания покупала кирпич для строительства. Причем не у производителей, а у дилеров. Таким образом, планы застройщика напрямую зависели от чужих закупок, распределения, логистики и, разумеется, цен. Соглашаться приходилось на те условия, которые диктовал перекупщик. Казалось бы, оптимальное решение — прямой договор с производителем. Заключив с ним договор, компания избавлялась от ненужной прокладки в сделке. Но в «Арбан» решили пойти кардинально другим путем. В 2014 компания запустила собственное производство кирпича, а также железобетонных изделий. Таким образом, «Арбан» стал хозяином своей судьбы, получив полную производственную независимость. Собственное производство позволило кратно нарастить объемы строительства, а впоследствии помогло избежать логистических сбоев времен пандемии и текущих санкций.

В целом для компании характерен выбор самостоятельности и свободы в решении любых сложных вопросов. Так, например, компания добилась тишины на стройке, отказавшись от громыхающих подрядчиков. Как правило, застройщики привлекают к этапу вбивания свай наемную технику и компании, которые ее обслуживают. Те работают шумно, грязно, доставляя неудобство жителям окрестных жилых домов. При этом страдает репутация самого застройщика: никто ведь не разбирается в тонкостях подрядов. «Арбан» решил эту проблему, отказавшись от чужого участия. Была закуплена современная свайная техника и внедрены новые, быстрые и малошумные технологии.

Решение, которое приняли за одну ночь

Эта история вновь про независимость и смелость в принятии жестких решений, перестраивающих запущенные бизнес-процессы буквально с ног на голову.

Проект жилого комплекса «Покровка-Life» был решительно изменен практически на стадии старта продаж. Очередной кризис 2014 негативно отразился на строительной отрасли. Большие «мерседесы» — крупногабаритные квартиры «Арбан» — продавались сложно. Нужны были такие же «мерседесы» в плане качества, но только компактнее. В компании было принято решение отказаться от практически готового проекта и сделать все иначе, в духе smart-философии. «Покровка-Life» на Линейной стала «Арбан Smart». Так появилось новое направление в проектировании жилья в Красноярске. Его основателем и проводником стал «Арбан». Необычный, но успешный опыт двух брендов на одной строительной площадке — раньше на такое никто не отваживался. Дома, построенные по золотым эталонам компании, с новой эргономичной планировкой квартир стали хитом сезона и до сих пор пользуются неизменной популярностью. Тогда, в 2014, это было решение, которое выстрелило. И немногие знают, что принималось оно за одну ночь.

К слову, о проектах. Вот уже несколько лет «Арбан» работает только с собственным проектным отделом. Это решение было принято не сразу, и ему предшествовал не всегда позитивный опыт работы со сторонними проектными компаниями. Их взгляд на планировку квартир расходился с видением застройщика, который тщательно изучал запросы семей. Квартиры должны быть красивыми и удобными, максимально комфортными и для детей, и для взрослых. Но особенно для хозяек. Ведь женщины проводят в квартире гораздо больше времени, чем мужчины.

Сейчас в проектном отделе работают 43 человека. Свои творцы, выращенные в «доме «Арбан», работают, понимая золотые эталоны и ценности компании.

Прыгнуть выше головы

Весной 2020 пандемия буквально парализовала бизнес Красноярска. Все будто замерли и сохраняли энергию и ресурсы, откладывая жизнь на потом. Застройщики хорошо знают, что в кризис работают две линейки жилья — эконом и премиум. Но мало кто, строя жилье повышенной комфортности, замахивается на сложные проектировочные решения — такие, как дома у озера в самом сердце урбанистической Взлетки. Компания решила, что во время всеобщего панического замирания нужно предложить проект, вызывающий восторг. В итоге Scandis Ozero получил главную градостроительную премию Urban Awards и стал примером премиального жилья в Красноярске, который пока не имеет аналогов. Проект продолжает концепцию «природных дворов на Взлетке», которую компания «Арбан» развивает в Красноярске, начиная с 2017. Это совершенно новый взгляд на благоустройство жилого двора, в центре которого создание максимально органического ландшафта с полноразмерными деревьями и использование природных материалов в создании игровых, спортивных и прогулочных зон.

В 2021, когда в стране начался ипотечный бум, можно было бы строить и не удивлять — квартиры разлетались, как горячие пирожки. Но «Арбан» именно в этом году запускает семейный квартал «Барбарис» с двором, который больше похож на парк развлечений. В этом проекте компания сознательно сузила аудиторию, заявив, что этот жилой комплекс подходит осознанным родителям, которые хотят участвовать в воспитании детей, проводить с ними время, стремятся к совместности. Казалось бы, вновь неочевидное, на чей-то взгляд странное решение, но «Барбарис» сразу же стал востребованным жилым комплексом.

Сделано впервые

Склонность к нестандартным решениям привела к тому, что «Арбан» на протяжении многих лет задает тренды в жилом строительстве Красноярска. И не только. Приставка «самый» применима ко многим объектам компании.

Прыгнуть выше головы, поднять планку внутри компании, поставить еще более сложную задачу — все это становится философией, жизненным кредо компании. Так, бизнес-центр «Баланс», дважды ставший лучшим в России по версии премии CRE Federal Awards, по сей день остается единственным бизнес-центром с 25-метровым бассейном и панорамным остеклением на 23-м этаже. Такого вы не встретите и в офисных небоскребах Екатеринбурга. Запущенный в 2021 многоуровневый надземный паркинг на 807 машино-мест не только самый вместительный в Сибири, но и построен в рекордно сжатые сроки — всего за 100 дней. Это абсолютный рекорд по стране.

В 2019 компания пришла к пониманию, что выросла из собственных жилых комплексов, и решила обустроить городские общественные пространства по эталонам благоустройства «Арбан» — стильно, красиво, экологично, с множеством новых фишек. Сегодня «Бульвар цветов» — единственный в Красноярске жилой комплекс с двумя общественными пространствами в виде бульвара-променада и активити-парка.

Еще одного общественное пространство — сквер на улице Молокова — будет сдано вместе с последними домами Scandis Ozero. Площадь территории сквера — чуть более 12 тыс. кв. м, и он имеет сложный, многоуровневый ландшафтный рисунок. Безусловно, он станет любимым местом времяпрепровождения взрослых и детей, ведь здесь будет все — от спортивных и детских игровых комплексов с батутами и велодорожками до амфитеатра. Таким образом, компания дарит красноярцам сразу три общественных пространства, которые уже напрямую не привязаны к жилым комплексам. Это вклад «Арбан» в развитие комфортной, современной городской среды.

Кейсом с пометкой «самый» и «впервые» является и квартирный шоурум застройщика. Идея его запуска вновь из разряда нестандартных решений, которыми славится компания. Все началось с проблемы. Новые эргономичные планировки подверглись критике. Разве можно комфортно спланировать двухкомнатную квартиру в небольшом метраже? Ни виртуальные прогулки, ни рендеры не могли показать реальные возможности квартир. В 2016 компания открывает первый квартирный шоурум в строящемся доме на Линейной. Это было новшеством для Красноярска, потому что такого еще не было.

Квартирный Арбан-шоурум сразу же стал эффективным инструментом продаж благодаря наглядности и сервисам, которых раньше застройщики не предоставляли. Увидев, как работают «живые» квартиры», в «Арбан» решают запустить в бизнес-центре «Баланс» самый большой в России квартирный шоурум. Его открытие состоялось в ноябре 2018. На площади более чем 2 тыс. кв. м расположились 9 квартир. Это полноразмерные макеты квартир микрорайонов Scandis, Scandis Ozero и Арбан Smart. В каждой квартире выполнена дизайнерская отделка, и будущие жильцы могут заранее определиться с идеей по обустройству жилья. Менеджеры компании помогают в выборе квартиры, а представители банков тут же подбирают индивидуальные ипотечные решения.

Семья «Арбан»

Молодость подвижна, открыта новому, готова пробовать, совершать поступки, вызывающие на старте недоумение: зачем они это делают? В достаточно традиционном строительном бизнесе немногие готовы экспериментировать. Однако кризисная ситуация требует исключительно креативных, неочевидных решений.

Средний возраст сотрудников компании — 31 год. И речь идет в том числе о топовых позициях, таких, например, как главный инженер, которому 35 лет. При этом одному из руководителей компании 77 лет. Сочетание драйва молодости и наставнического опыта дает особой эффект, ощущение большой семьи, объединенной любовью к делу.

Что дальше?

Этот вопрос мы задали Ирине Одинец, директору по продажам и маркетингу.

— Компания приступает к строительству нового высотного микрорайона «Чижи». Это большой урбанистический проект для тех, кто наслаждается всеми возможностями развивающегося мегаполиса, любит бешеный ритм большого города, чувствует энергетику скоростей современной жизни. Это микрорайон из 9 монолитно-кирпичных высотных домов. Проект вновь наполнен новыми решениями, многие из которых станут трендовыми для Красноярска в будущем. Думаю, что «Чижи» будут модным местом и объединят в комьюнити продвинутых, успешных, динамичных людей. Но это лишь то, что мы пока можем сказать об этом проекте. Секретные фишки останутся тайной до старта.

Свой юбилей мы встречаем, не столько подводя итоги, сколько глядя в будущее. Запуская новый проект, готовясь вновь удивлять и делать впервые. Наверное, все же можно сказать, что «Арбан» еще тридцать, и самое интересное у нас впереди.

Золотые эталоны ГСК «Арбан» На протяжении 30 лет компания выработала собственные золотые эталоны в домостроении.

Основательность — в домах «Арбан» кирпичные стены толщиной 900 мм, то есть почти 1 метр.

Комфорт — в компании придерживаются мнения, что комфортность жилья измеряется не квадратными метрами квартиры, а комфортностью проживания. Поэтому все жилые комплексы строятся с закрытой придомовой территорией и подземными паркингами. В каждом подъезде — наличие консьержа и помещения для хранения колясок и велосипедов. И, конечно, безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями.

Впечатления и среда — жилье любого класса, от экономичного «Арбан SMART» до эксклюзивной квартиры в доме «LINER», строится с дизайнерским оформлением входной группы и лифтового холла. С эркерами и французскими балконами. Дворы «Арбан» — это мини-парки с благоустройством европейского уровня и фишками, вызывающими восторг и удивление.

Открытость — это еще одна сильная сторона компании. Клиентам здесь в подробностях объясняют и показывают все этапы строительства. В 2020 в квартирном Арбан-шоуруме открылся технорум, где показаны все ключевые инженерные решения, которые застройщик использует при строительстве квартир.