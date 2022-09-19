Дискоклуб «ДК»: частное детское образование Красноярска

Что мешает частникам стать полноценной альтернативой гособразованию и почему сфера стала интересна крупному бизнесу и НКО — об этом эксперты отрасли говорили на дискуссионном клубе «ДК-Красноярск».

Образование или «няньковство»

Старт дискуссии о роли и миссии частного детского образования дала Мария Миркес. Федеральный эксперт в сфере образования и социального предпринимательства уверена: до тех пор, пока доля рынка частного образования не вырастет, сферу не будут воспринимать серьезно.

— Образование — одна из сфер с очень низкой вариативностью форм оказания услуг, а значит, высокой монополией и низким качеством. Это не мои личные выводы — такой «диагноз» сфере поставила федеральная антимонопольная служба. По моим оценкам, на долю частного детского образования приходится порядка 0,5% рынка. То есть не более 1%, а потому возникает вполне резонный вопрос: ну и кто вообще мы такие? Нас очень мало, хотя потенциал сферы — 8% от общего числа возможных клиентов (это те семьи, которые могут решиться на собственный путь в образовании ребенка), — сказала Мария Миркес.

Она добавила, что многие видят в частном образовании «няньку» для ребенка, что также сдерживает рост развития отрасли.«няньку» для ребенка, что также сдерживает рост развития отрасли.

С точки зрения властей, частное образование должно закрывать те темы, с которыми государство не справляется, — сейчас это возраст с 5 лет до 5-го класса, где серьезный перегруз по количеству детей. По этой же причине почти нет подростковых семейных школ: нет спроса, государство справляется. Отдельный вопрос — работа с детьми, которых вышибли из государственной системы: чем большую ставку на этот сегмент делает частное образование, тем больше оно превращается в образование коррекционное, в «няньковство», — считает Мария Миркес.

Мнение эксперта о том, что частное детское образование в первую очередь закрывает прорехи в образовательной системе, а не идет своим путем, подтверждает и опыт Красноярска. В 2014, когда дефицит мест в детских садах достиг пика, решение вопроса на себя взяли именно частники.

— На тот момент проблем с наполняемостью садов у предпринимателей не было. Тем не менее частники отважились и пошли на сотрудничество с администрацией города, маховик закрутился. Все началось с 500 квотированных мест, а уже в этом году квота на частные детсады составила 4700 мест. Почти за 10 лет изменились не только цифры — качество услуги в частных садах прыгнуло на три головы. Помещение в 500 «квадратов», отдельные спальни и спортзал — все, что было конкурентным преимуществом еще вчера, сегодня стало нормой. Сейчас конкуренция сместилась в поле смыслов — новых подходов к образовательным программам, новых навыков. Демографическая яма не за горами, и конкурировать с муниципалами и между собой можно только за счет качества услуги, — рассказывает Сергей Горев, директор сети детских садов «Лучик», исполнительный директор Ассоциации лидеров образовательной деятельности Красноярского края. Эксперт добавил, что развитие рынка частного детского образования невозможно без поддержки властей. Однако особого интереса к отрасли со стороны как города, так и края нет. Показательно, что в городе-миллионнике нет ни одной лицензированной школы общего основного образования — с 5-го по 11-й классы. И процесс не сдвинется с мертвой точки без помощи краевых властей, без концессии. Запуск частной школы — это огромные вложения, которые не потянет ни один предприниматель, да и родитель, ведь без концессии стоимость услуг будет очень высокой, — пояснил Сергей Горев.

В поисках партнера

Наряду с концессией одной из точек роста рынка частного детского образования может стать партнерство с крупными холдингами, релоцирующими в Красноярск своих сотрудников. Такие возможности в том числе прорабатывает сеть семейных центров «Умка».

— Запуск частной школы — проект очень дорогой. Взяться за него можно в двух случаях — при поддержке государства либо корпорации, которая переводит в Красноярск значительную часть своих сотрудников. Корпорация дает заказ, а мы, как эксперты в образовании, его реализуем и делаем школу под сотрудников конкретного предприятия. Третьего варианта, пожалуй, не дано, потому вложения колоссальные. А если учесть, что частное детское образование — бизнес низкомаржинальный, то точно отпадает вариант, при котором проект частной школы можно было бы реализовать собственными силами, — сказала Ольга Вальдман, управляющая средним звеном «Умка Школы». — Запуск частной школы — проект очень дорогой. Взяться за него можно в двух случаях — при поддержке государства либо корпорации, которая переводит в Красноярск значительную часть своих сотрудников. Корпорация дает заказ, а мы, как эксперты в образовании, его реализуем и делаем школу под сотрудников конкретного предприятия. Третьего варианта, пожалуй, не дано, потому вложения колоссальные. А если учесть, что частное детское образование — бизнес низкомаржинальный, то точно отпадает вариант, при котором проект частной школы можно было бы реализовать собственными силами, — сказала Ольга Вальдман, управляющая средним звеном «Умка Школы».

Она также добавила, что при реализации образовательных проектов не стоит сбрасывать со счетов и механизм частно-государственного партнерства. Именно он дает одинаковый доступ к образовательной услуге детям из разных социальных слоев. Частное детское образование не должно становиться образованием элитарным. Именно эти риски снимает социально ориентированный механизм частно-государственного партнерства, который делает частное образование доступным широкой аудитории, — считает Ольга Вальдман. Инна Шамрай, учредитель сети детских садов и школ «Солнечный город», делает ставку еще на один механизм развития частного детского образования — финансирование через благотворительные фонды. — На июнь 2022 в Красноярске насчитывалось 262 500 детей школьного возраста. Из них в семейных школах обучаются лишь 530 человек, это 0,05% — цифра ничтожная. Для сравнения: в западных регионах показатель доходит до уверенного 1%. Если говорить о форматах — вариант частно-государственного партнерства в рамках концессии, который хорошо работает в Москве, в Красноярске практически невозможен. В своей практике мы никогда не получали ни одного такого предложения. Единственная возможность, которую рассматриваем сейчас, — финансирование с помощью благотворительных, целевых фондов и эндаумента. В реальные проекты пока новый для рынка механизм может воплотиться уже в ближайшее время. В этом заинтересованы как образовательные учреждения, так и сами НКО.

— За последние три месяца мне поступило несколько предложений работать с НКО. Новые правила позволяют получить на образовательные проекты гораздо большее финансирование, чем это было раньше. Однако есть важный нюанс: НКО хотят «поженить» с бизнесом. Поэтому для совместной работы некоммерческие организации ищут партнеров, у которых есть свои площадки, компетенции, опыт. Будем использовать эту возможность и развивать уже существующие. Так, у нас есть партнер — школа № 11, которая во всем идет нам навстречу. Они готовы не просто принимать у нас промежуточные аттестации, но и обучать нас, давать учебники, возможность пользоваться спортивным залом, — рассказала Наталья Герасимова, руководитель образовательного центра «АСТРЕЯ». Она уверена, что будущее частного образование — в партнерстве с крупным бизнесом. — «Частный бизнес в образовании» — это оксюморон, потому что непонятно, что тут называть бизнесом. Больше бы подошли определения «меценатство», «работа по сердцу». Один из вариантов того, чтобы эта сфера стала бизнесом, — искать партнеров, крупные компании, которым интересны частные сады и школа. Думаю, что за этим будущее. Наша задача — продолжать работать, количество всегда переходит в качество, — сказала Наталья Герасимова.

На условиях win-win

Частное детское образование дает гораздо больше возможностей для внедрения в обучение новых технологий и подходов. Ярче всего это прослеживается на примере негосударственных школ.

— В первую очередь в частные школы обращаются родители, которые заинтересованы в успешном будущем своих детей. Уже через пару месяцев после перехода из муниципальной школы большинство ребят начинают показывать более высокие результаты в обучении, так как внутри школы мы строго следуем индивидуальному образовательному маршруту и развиваем у ребят необходимые жизненные компетенции. Безусловно, формат частной школы позволяет варьировать образовательные инструменты и внедрять подходы, которые в обычную школу придут еще не скоро. Так, в нашей школе дети учатся по сингапурской системе. Во время образовательного процесса они развивают 4К-навыки: критическое мышление, креативность, коммуникацию и коллаборацию, — поделилась опытом Татьяна Ермолович, руководитель частной школы «Вzлетай». По ее мнению, в развитии частного образования Красноярску стоит ориентироваться на опыт столицы. В Москве ни один дом не может быть сдан, если в нем нет образовательной среды для жильцов — детсада и школы. Такое, возможно, непопулярное, но социально ориентированное решение принято на уровне города. Ставка аренды для частных школ в новостройках может равняться одному рублю, что решает краеугольный для школ и детсадов вопрос, где «жить». В регионах есть и такая положительная практика, как выплата компенсации семьям, где дети находятся на семейной форме обучения. Нужны инициативы со стороны частного образования, чтобы этот и другой положительный опыт был внедрен и у нас, — считает Татьяна Ермолович.

Анастасия Крылова, руководитель детского развивающего центра «Счастливое детство», делится своим опытом работы с застройщиком.

— Наш первый отдельно стоящий детсад строился для муниципальных нужд, но оказался городу мал, а вот для частного сада подошёл. Второй мы адаптировали, а третий построили под себя и он уже работает три года. Интерес есть не только с нашей стороны — застройщику необходимо обеспечить в проекте пространство для детей, за это он получает определенные дотации. Бесспорно, каких-то «плюшек» вроде аренды за 1 рубль у нас нет. Ставка аренды рыночная, но партнер готов идти навстречу — например, во время пандемии мы несколько месяцев не платили аренду. Не соглашусь с мнением, что частное детское образование, конкретно детсады, обделено вниманием города. Внимание как раз очень пристальное: взять хотя бы практику открытия муниципальных детсадов на первых этажах жилых домов. Вопрос в том, чтобы идти дальше: не просто брать и использовать наши наработки, а развиваться в партнерстве. Сегодня частные лицензированные сады уже не ориентируются на муниципальную поддержку, но поддержка муниципалитета нужна клиенту: субсидии позволят ему платить меньше, а нам — оставаться в той же ситуации. — Наш первый отдельно стоящий детсад строился для муниципальных нужд, но оказался городу мал, а вот для частного сада подошёл. Второй мы адаптировали, а третий построили под себя и он уже работает три года. Интерес есть не только с нашей стороны — застройщику необходимо обеспечить в проекте пространство для детей, за это он получает определенные дотации. Бесспорно, каких-то «плюшек» вроде аренды за 1 рубль у нас нет. Ставка аренды рыночная, но партнер готов идти навстречу — например, во время пандемии мы несколько месяцев не платили аренду. Не соглашусь с мнением, что частное детское образование, конкретно детсады, обделено вниманием города. Внимание как раз очень пристальное: взять хотя бы практику открытия муниципальных детсадов на первых этажах жилых домов. Вопрос в том, чтобы идти дальше: не просто брать и использовать наши наработки, а развиваться в партнерстве. Сегодня частные лицензированные сады уже не ориентируются на муниципальную поддержку, но поддержка муниципалитета нужна клиенту: субсидии позволят ему платить меньше, а нам — оставаться в той же ситуации.

«Развивайка» для подростков

Не самый большой, но, возможно, один из самых вкусных «кусков» образовательного пирога — частное допобразование. На базе таких площадок дети и подростки прокачивают софт-скилз и делают первые шаги в предпринимательстве.

— Допобразование — это своего рода «развивайка» для подростков. Кроме флагманского направления — бизнес-образования — работаем с подростками и по критическому мышлению, и по эмоциональному интеллекту. Не могу сказать, что у нас нет проблем: допобразование — это образование платное, а доходы населения, увы, не растут. Второе узкое место — мы обучаем бизнесу, поэтому важна практика. Весомой мерой поддержки для нас стало бы сотрудничество с колледжами, где есть хорошая материальная база. Тогда ребята смогли бы не просто предложить бизнес-идею, а внедрить ее в жизнь и на практике понять, «мое/ не мое», — рассказала Людмила Захарченко, директор центра образования за рубежом «Старвей». — Допобразование — это своего рода «развивайка» для подростков. Кроме флагманского направления — бизнес-образования — работаем с подростками и по критическому мышлению, и по эмоциональному интеллекту. Не могу сказать, что у нас нет проблем: допобразование — это образование платное, а доходы населения, увы, не растут. Второе узкое место — мы обучаем бизнесу, поэтому важна практика. Весомой мерой поддержки для нас стало бы сотрудничество с колледжами, где есть хорошая материальная база. Тогда ребята смогли бы не просто предложить бизнес-идею, а внедрить ее в жизнь и на практике понять, «мое/ не мое», — рассказала Людмила Захарченко, директор центра образования за рубежом «Старвей».

Эля Линевич, основатель и руководитель делового образовательного клуба «Наследник», обратила внимание на то, что конкурентом частных школ для среднего и старшего звена стало домашнее обучение. — В своей работе мы делаем серьезную ставку на практические занятия. По нашему опыту, партнером тут может стать не только муниципалитет, а в первую очередь частный бизнес. Такие компании охотно пускают детей на производство, потому что и сами они заинтересованы в профориентации. К примеру, на площадке рекламно-производственной компании Headway ребята познакомились с производственным циклом и поучаствовали в процессе изготовления продукции, в ювелирной компании «Ремикс» - узнали о специфики работы с украшениями класса люкс. Большой интерес вызвало и посещение детского развлекательного центра Grek Land. Кстати, каждое из таких погружений проводили лично руководители компаний. Хочу вернуться к вопросу о том, почему так ничтожно мало ребят выбирают частные школы, отдавая предпочтение домашнему обучению. 80% опрошенных не устраивает качество обучения в частных школах (это результаты относительно свежего исследования). Получается, по мнению родителей, на рынке просто нет качественного предложения. Инна Шамрай отметила, что лишь малая часть родителей понимает, какие подводные камни таит в себе домашнее обучение.

— Сегодня на семейное обучение идут, во-первых, первоклашки, а во-вторых — дети, у которых либо возникла конфликтная ситуация в школе, либо родители недовольны их образовательными результатами. Еще одна, все более распространенная причина — начитавшись поверхностных авторов, родители выводят детей «на семейку», полагая, что результаты случатся сами собой, надо лишь «обесшколить» ребенка. И вот тут ключевое отличие домашнего обучения и образовательной площадки: частная школа берет крутую образовательную технологию и воплощает ее в педагогическую практику, опираясь не только на педагогику, но еще и на психологию. Идея же о том, что свобода в обучении и вседозволенность решат все вопросы, утопична и даже вредна. Родители выводят шести-, семиклассников из школы, а через два года дети становятся неуправляемы. Это большая проблема, которая тоже заслуживает отдельной дискуссии. — Сегодня на семейное обучение идут, во-первых, первоклашки, а во-вторых — дети, у которых либо возникла конфликтная ситуация в школе, либо родители недовольны их образовательными результатами. Еще одна, все более распространенная причина — начитавшись поверхностных авторов, родители выводят детей «на семейку», полагая, что результаты случатся сами собой, надо лишь «обесшколить» ребенка. И вот тут ключевое отличие домашнего обучения и образовательной площадки: частная школа берет крутую образовательную технологию и воплощает ее в педагогическую практику, опираясь не только на педагогику, но еще и на психологию. Идея же о том, что свобода в обучении и вседозволенность решат все вопросы, утопична и даже вредна. Родители выводят шести-, семиклассников из школы, а через два года дети становятся неуправляемы. Это большая проблема, которая тоже заслуживает отдельной дискуссии.

Над проектом работали: Наталья Повольнова, Юлия Чанчикова, Евгений Волошинский

Фото в материале - Елена Зыкова.