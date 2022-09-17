Здравствуйте, волосы!: инновационный метод восстановления

Раньше, если у человека начинали выпадать волосы, ему оставалось только смириться. Потом волосы начали пересаживать, но за этой процедурой приходилось ехать либо в столицу, либо за рубеж.

Теперь же самый современный метод доступен и в Красноярске.

Андрогенная алопеция, или попросту облысение, — довольно распространенная проблема. По данным статистиков, с ней к 50 годам сталкивается примерно половина мужчин. У женщин с этим проще, но порядка 40% также теряют волосы к 70 годам. Это связано с общим изменением гормонального фона. Но есть на голове человека зона, волосы на которой не подвержены таким воздействиям. Речь идет о затылочной части, из которой и пересаживают волосы в зоны облысения. Метод называется «безоперационная имплантация волос».

Прелесть этого метода состоит в том, что человек, по сути, получает прическу здесь и сейчас: придя на процедуру, он уходит уже с волосами», — рассказывает Анжелика Богданова, врач-хирург «Клиники в Северном», которая проводит процедуру.

Пересадка волос при этом методе происходит одним из двух способов.

Первый из них — FUE (Follicular Units Extraction — извлечение фолликулярных единиц). Суть его в том, что с затылочной части головы специальным аппаратом извлекается так называемый графт — участок ткани, содержащий от одной до нескольких луковиц, которые потом и пересаживаются в зону облысения.

Второй способ — FUT (Follicular Unit Transplantation — трансплантация фолликулярной единицы). Его еще называют лоскутным. Суть в том, что с затылочной части головы под местной анестезией срезается участок кожи площадью 1…2 кв. см, который потом нарезается на графты, а они уже вживляются в зону алопеции. Края же донорского участка сшиваются косметическим швом, который практически невозможно заметить со стороны.

И в первом, и во втором случае процедура занимает в среднем 6…10 часов (в зависимости от площади облысения). Но, что примечательно, после нее человек сразу уходит с волосами.

Конечно, в течение двух недель эти волосы выпадут, но луковицы останутся. Потом в течение от полугода до года они будут расти и снова выпадать, но по истечении этого срока 98% из них приживутся и будут расти как обычные», — говорит Богданова.

Столь высокая приживаемость объясняется тем, что волосы пересажены, условно говоря, родные — непосредственно с головы (к тому же эти луковицы не подвержены влиянию гормонов-андрогенов). Если же взять волосы с тела, то удержится едва ли половина из них, а если из бороды — и того меньше. Об искусственных или донорских и говорить не приходится.

До сего момента ближайшим городом, где можно было провести такую процедуру, был Новосибирск, но там есть только одно место, где ее делают. Также можно было поехать в Москву или Санкт-Петербург, но основная масса отправлялась за ней в Турцию.

Основное наше преимущество перед турецкими клиниками состоит в том, что там зачастую луковицы, содержащиеся в одном графте, разделяют и берут деньги за пересадку каждой из них. Мы же такого не делаем», — рассказывает Богданова.

В итоге стоимость всей процедуры в Красноярске составляет 150…200 тыс. рублей при облысении височной и теменной зоны головы. Проводит процедуру сертифицированный специалист из числа хирургов клиники, который прошел обучение под руководством врача международного уровня в Грузии.

В целом можно сказать, что безоперационная имплантация волос — метод не новый, но обороты он набирает только сейчас. Причина в том, что долгие годы большинству он был недоступен. Теперь же ситуация изменилась», — добавляет Татьяна Жукова, директор «Клиники в Северном».

Сейчас в клинике действует акция: после имплантации волос пациент может бесплатно пройти курс дарсонваль-терапии. Эта процедура помогает ускорить рост волос, оказывает противовоспалительное действие и благоприятно влияет на кровообращение.