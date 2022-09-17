Как построить на краудфандинговой основе экосистему для бизнеса

Можно ли на краудфандинговой основе построить целую экосистему для бизнеса? Команда проекта It Novice уверена, что да. Главное — найти удобный способ входа и сделать актуальное предложение.

Информационные технологии в последние годы все глубже проникают в жизнь предпринимателей. Вот только, по оценкам экспертов, далеко не все до конца понимают суть и обладают достаточной квалификацией, чтобы максимально эффективно применять эти инструменты. Особенно это актуально для малого и микробизнеса.

IT сегодня — это очень разносторонняя история. И если подходить к ней ситуативно, то большая часть ее потенциала может оказаться за бортом. Здесь нужен системный подход, который мы и решили реализовать в рамках проекта It Novice, дав возможность малому бизнесу ощутить на себе все преимущества, которые дает цифровизация, — рассказывает Александр Васильев, основатель и директор компании.

Собирая команду под проект, Александр Васильев сотоварищи тщательно изучили запросы рынка и те кадровые ресурсы, которые сегодня на нем есть. В итоге удалось создать коллектив, в котором представлены все самые актуальные для бизнеса направления IT-сектора — от сайтостроения до разработки приложений под конкретные компании и задачи.

Предпринимателям нужны очень разные цифровые инструменты, о некоторых из них они даже не подозревают. Поэтому предлагать их по отдельности означало бы ограничить потенциал наших заказчиков. Вот мы и решили создать цельную экосистему, участники которой имели бы доступ ко всем нашим ресурсам и сервисам, — говорит Васильев.

Входом в эту экосистему стало набирающее сегодня популярность явление NFT (non-fungible token — невзаимозаменяемый токен) — уникальные цифровые изображения, зашифрованные с помощью криптографических технологий. Отрисовкой этих «картинок» занялись собственные художники It Novice. Примерно за месяц была создана первая коллекция изображений. Общая же стоимость всех NFT проекта сейчас оценивается в 20 млн рублей.

Суть нашей экосистемы в том, что приобретатель NFT из нашей коллекции автоматически получает доступ ко всем нашим услугам и сервисам, которыми может пользоваться в необходимом ему объеме, — рассказывает Васильев.

Спектр же ресурсов, которые окажутся в распоряжении предпринимателя, ставшего частью экосистемы It Novice, довольно широк. Например, ему помогут создать сайт. Причем любой сложности — от простого лендинга (сайта-визитки) до сайта, который станет полноценным бизнес-инструментом.

Помимо разработки сайтов команда It Novice занимается созданием ботов, онлайн-помощников и даже приложений, причем не только мобильных, но и десктопных.

Мобильные приложения сегодня крайне востребованный продукт, поскольку они помогают выстраивать более эффективную коммуникацию с клиентом. К тому же мы можем разработать программы под конкретные внутренние задачи нашего партнера, — говорит Васильев.

Еще одним направлением деятельности It Novice является IT-аутсорсинг. В рамках этой услуги специалисты компании помогают предпринимателям настраивать, оптимизировать и синхронизировать работу всех цифровых инструментов, которые есть у заказчика. Также они могут проконсультировать по поводу того, что еще можно внедрить для повышения качества работы бизнеса.