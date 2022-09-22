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Минфин снова задумался об акцизе на газировку

Минфин снова задумался об акцизе на газировку
Иллюстрация: news1.ru

Минфин заложил акциз на газировку в доходы бюджета на 2023...2025. Средства планируется направить на борьбу с сахарным диабетом. Производители подобную идею скорее не поддержат.

#БИЗНЕС

Доходы от акциза на сладкие напитки заложены Минфином РФ в бюджет страны на 2023…2025. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Дополнительные поступления будут направлены на финансирование мероприятий по борьбе с сахарным диабетом. При этом размер возможного акциза не уточняется.

Также правительство ожидает дополнительных доходов от «повышения собираемости и улучшения администрирования» акциза на табак.

О том, что Минфин захотел ввести в России акциз на сладкие напитки, сообщалось еще в апреле. Тогда производители сахаросодержащих напитков выступили против такой меры. По их данным, только 1,5% всего российского сахара употребляется в виде сладких напитков, остальная доля приобретается розничными покупателями в чистом виде.

 

Автор: Петр Савельев
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