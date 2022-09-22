Минтруд РФ предлагает в 2023 увеличить МРОТ и прожиточный минимум

Повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн россиян.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в 2023 могут быть увеличены до 16 242 руб и 14 375 руб соответственно. С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

В Минтруда отметили, что повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан России.

1 января 2022 минимальный размер оплаты труда составлял 13 890 руб. С 1 июня он был проиндексирован на 10%. После индексации с 1 января 2023 дополнительно на 6,3% его размер составит 16 242 руб. Годовой прирост составит 2352 руб. Таким образом, годовая индексация МРОТ составит 16,9%.