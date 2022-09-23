Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.09
60,86
60,21
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Банк Уралсиб провел мероприятие для агентств недвижимости и риелторов Красноярска

Банк Уралсиб провел мероприятие для агентств недвижимости и риелторов Красноярска
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Гостям рассказал о предложениях банка в части ипотечного кредитования, а также об неипотечных аккредитивах как современной и безопасной форме расчетов при покупке недвижимости.

#НОВОСТИ

21 сентября 2022 года Банк Уралсиб провел деловое мероприятие для партнеров по ипотечному кредитованию в Красноярске. В конференц-зале «Бирюса» гостиницы «Красноярск» собрались 30 представителей ведущих агентств недвижимости и риелторов. 

Банк Уралсиб провел мероприятие для агентств недвижимости и риелторов Красноярска 1

Перед гостями мероприятия с приветственными словами выступила управляющий Новосибирским филиалом Банка Уралсиб Наталья Голубева. Бизнес-тренер Александр Кущак провел консультационный семинар «Работа с завышенной ценой: 3 метода эффективной работы с продавцом». Главный менеджер по развитию ипотечного кредитования ДО «Красноярский» Дарья Добросоцкая рассказала гостям о лучших предложениях банка в части ипотечного кредитования, а также об неипотечных аккредитивах Банка Уралсиб как современной и безопасной форме расчетов при покупке недвижимости. Встреча прошла в атмосфере живого общения и взаимного интереса.

Подобное мероприятие мы недавно провели в Новосибирске и убедились в его полезности и важности. Откровенный разговор с партнерами способствуют развитию и укреплению взаимовыгодных связей. Кроме этого, мы проинформировали участников рынка недвижимости о возможностях Банка Уралсиб, его программах и сервисах, ответили на многочисленные вопросы», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева. 

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

www.uralsib.ru

реклама

Автор: Александр Вознесенский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Призывная комиссия Красноярского края по поводу мобилизации соберется сегодняПризывная комиссия Красноярского края по поводу мобилизации соберется сегодня
  • Губернатор провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского краяГубернатор провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского края
  • Краевые акции аэропорта Красноярск продали почти за полмиллиардаКраевые акции аэропорта Красноярск продали почти за полмиллиарда
  • Стартовала распродажа авиабилетов в Санкт-Петербург от NordwindСтартовала распродажа авиабилетов в Санкт-Петербург от Nordwind
  • В Красноярске планируют построить второй «Южный берег»В Красноярске планируют построить второй «Южный берег»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.