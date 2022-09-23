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На фоне мобилизации в России вырос спрос на наличные

На фоне мобилизации в России вырос спрос на наличные
Иллюстрация: pulse.mail.ru

Центробанк России фиксирует рост спроса на наличные до максимума с марта 2022. Эксперты уверены, что спрос еще не исчерпал себя

#НОВОСТИ

Накануне Центробанк РФ зафиксировал рост в обращении объема наличных денег. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистические данные регулятора. Оборот наличных вырос на 132,1 млрд рублей.

Отметим, что 21 сентября 2022, в день выхода указа о частичной мобилизации, спрос на наличность составлял 14,2 млрд рублей. На следующий день он вырос более чем в 9 раз.

Более высокий показатель ЦБ РФ фиксировал 4 марта 2022, тогда за день он вырос на 151,5 млрд рублей.

Пока эксперты не рискуют предположить, насколько устойчивым будет спрос на наличность. При этом предполагают, что до конца он еще не исчерпан.

Автор: Петр Савельев
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