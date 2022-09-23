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В августе производство стали в России снизилось на 5,5%

В августе производство стали в России снизилось на 5,5%
Иллюстрация: actall.ru

Металлургической отрасли России на восстановление потребуется 8 лет. Эксперты не ждут адаптации к нынешней ситуации раньше 2025

#НОВОСТИ

Производство стали в России по итогам августа 2022 снизилось на 5,5% в годовом выражении. За 9 месяцев 2022 выпущено 48,9 млн тонн стали. Это на 5,8% меньше, чем за тот же период 2021, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику World Steel Association (WSA).

Эксперты связывают падение уровня производства с действием международных санкций. Они затронули экспорт 3,9 млн тонн готового металлопроката. В результате санкций Россия также не досчиталась выпуска 0,2 млн тонн трубной продукции и 0,7 млн тонн стальной заготовки. Экономический ущерб составил около $3,7 млрд.

В начале августа Минпромторг России заявлял, что отечественной металлургии потребуется минимум 8 лет на восстановление объема производства до уровня 2019…2020. Предполагается, что в 2024…2025 отрасль адаптируется к нынешней ситуации, а затем начнется процесс восстановления.

 

Автор: Петр Савельев
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