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Значимые долгострои захотели отдать на федеральный уровень

Значимые долгострои захотели отдать на федеральный уровень
Иллюстрация: novostroy.ru

Вопрос передачи долгостроев прорабатывается правительством России. Известно о трех возможных вариантах передачи проблемных объектов на федеральный уровень.

#НОВОСТИ

Правительство России рассматривает возможность передачи завершения строительства значимых объектов-долгостроев в субъектах на федеральный уровень. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, власти прорабатывают три варианта передачи долгостроев на федеральный уровень. Первый предполагает передачу в подведомственную структуру Минстроя региональных объектов.

Второй – заключение регионом соглашения с публично-правовой компанией (ППК) «Единый заказчик», с последующей передачей ППК полномочий госзаказчика. 

Третий предполагает, что ППК может строить муниципальные объекты по решению правительства.

В июле 2022 «Известия» писали, что с конца 2021 в России удвоилось количество проблемных новостроек.

Автор: Петр Савельев
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