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Жители Красноярского края стали больше занимать «до зарплаты»

Жители Красноярского края стали больше занимать «до зарплаты»
Иллюстрация: nsk.rbc.ru

В России растет количество выданных микрозаймов. Красноярский край вошел в топ-3 регионов, показавших наибольшую динамику спроса на займы «до зарплаты»

#НОВОСТИ

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), а августе 2022 россияне взяли рекордные 2,68 миллиона микрозаймов. По сравнению с августом 2021 количество выросло сразу на 6,6%.

Самый большой рост микрокредитования показали Омская область (+3,5%), Якутия и Красноярский край (+3,3%). В топ-5 субъектов также вошли Ростовская (+3,1%) и Свердловская (+2,8%) области.

Снижение микрокредитования аналитики НБКИ зафиксировали в Краснодарском и Ставропольском краях (-2,7%), а также в Приморье (-2,1%).

Ранее компания Unicom провела исследование, по результатам которого выяснилось, что средняя запрашиваемая сумма микрозаймов достигла рекордного уровня в 24,8 тысячи рублей. При этом сами МФО, пытаясь минимизировать риски образования «плохих» долгов, готовы предложить заемщикам порядка 8-9 тысяч рублей.

Автор: Петр Савельев
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