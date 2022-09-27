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С начала года в России лишились аккредитации 3465 операторов техосмотра

С начала года в России лишились аккредитации 3465 операторов техосмотра
Иллюстрация: zr.ru

Станции техосмотра в России стремительно закрываются. Организации не проходят аккредитацию. Причина – рост стоимости оборудования

#НОВОСТИ

Количество станций техосмотра в России за 9 месяцев 2022 сократилось почти вдвое: с 7,3 до 3,8 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

Станциям становится все сложнее пройти аккредитацию. Ее лишились 3465 операторов, из них только 144 добровольно отказались заниматься этим видом деятельности. Остальные 3249 не смогли подтвердить соответствие аккредитационным требованиям.

Эксперты называют одной из главных причин сложившейся ситуации существенное подорожание оборудования. Например, прибор для проверки фар стоит порядка 100 тыс. рублей.

Напомним, с 1 сентября 2022 прохождение ТО в России было упрощено.

 

Автор: Петр Савельев
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