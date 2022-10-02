Артур Чилингаров попал в санкционный список Минфина США

Список ведомства пополнили 109 депутатов Госдумы. Остальные попали в него ранее.

Депутат Госдумы РФ Артур Чилингаров, избиравшийся от Красноярского края, попал под санкции Минфина США. Документ опубликован на сайте ведомства.

Причиной стало проведение референдумов о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик.

В рамках своего ответа за последние семь месяцев [специальной военной операции на Украине] OFAC [Office of Foreign Assets Control — Управление по контролю за иностранными активами] назначил Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации (Госдуму) и 340 ее членов... Сегодня OFAC вносит в список оставшихся 109 членов Государственной Думы», — сказано в сообщении Минфина США.

Все находящееся в США имущество попавших под санкции теперь будет заблокировано, как и принадлежащие им на 50 и более процентов компании.

Все операции лиц из США или в пределах (или через) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности заблокированных или обозначенных лиц, запрещены», — резюмировали в ведомстве.

По данным декларации о доходах Чилингарова за 2021, иностранных активов за ним не числится.