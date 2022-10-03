ЦБ России утвердил 13 системно значимых банков

Центробанк РФ утвердил перечень системно значимых банков. Такой список утверждается ежегодно, начиная с 2015. В этом году перечень не претерпел изменений

В списке ЦБ РФ – 13 системно значимых кредитных организаций (СЗКО). На их долю приходится порядка 77% совокупных активов российского банковского сектора.

В перечень вошли:

1. Юникредит банк

2. Газпромбанк

3. Совкомбанк

4. ВТБ

5. Альфабанк

6. Сбер

7. Московский кредитный банк

8. Банк «ФК Открытие»

9. Росбанк

10. Тинькофф банк

11. Промсвязьбанк

12. Райффайзенбанк

13. Россельхозбанк

Регулятор предъявляет к системно значимым организациям повышенные требования, - напоминает Интерфакс. Так, они обязаны выполнять надбавку к достаточности капитала в размере 2,5 процентного пункта, а также одного процентного пункта за системную значимость. Таким образом, минимальный норматив достаточности капитала с надбавками должен составлять 11,5 процентных пункта.

Банк России утверждает перечень СЗКО ежегодно начиная с 2015. В прошлом году в список вошел Тинькофф банк, а годом ранее - Совкомбанк.